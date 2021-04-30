Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до 13

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек, 134 гражданина Киргизии пострадали, сообщили в киргизском Минздраве.

«За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики», – приводит слова представителя Минздрава Киргизии ТАСС.

Там также сообщили, что в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека. При этом 25 пострадавших в ночь на 30 апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 пострадали. Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.