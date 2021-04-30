Киргизия и Таджикистан договорились о создании групп для патрулирования на границе

Для патрулирования границы между Киргизией и Таджикистаном будут созданы совместные группы, сообщила пресс-служба киргизского МИДа.

«В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также министры иностранных дел двух стран Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться на провокации отдельных деструктивных сил.

Кроме того, глава МИД Киргизии подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы.

Ранее Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов сообщил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.