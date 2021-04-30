Мнение: Конфликт

Резкое обострение отношений на таджикско-киргизской границе носит, конечно, характер классического деревенского межевого спора, хотя и в таких сугубо бытовых конфликтах не редкость покалеченные или даже убитые. Спасает ситуацию в данном конкретном случае то, что в военном отношении обе страны — практически ноль. Собственные вооруженные силы в них настолько малочисленны, что в случае серьезного выяснения отношений любая даже очень локальная война закончится просто по причине банальной нехватки бойцов. А если присовокупить к этому и соответствующую невысокую подготовку, то такие армии представляют угрозу скорее для себя, чем для врага.

Однако у подобных конфликтов есть и иная составляющая. Трудовые мигранты, обильно представляющие эти страны, на российской территории, заняты в крайне важных отраслях — строительстве, ЖКХ, на транспорте. Сосредоточены они в значительной мере в российских мегаполисах, что неудивительно — основные масштабные стройки, в которые ухаются чудовищные суммы, все эти реновации — они требуют не менее огромного числа рабочих рук. Которых застройщики предпочитают находить именно в республиках Средней Азии. И даже их не хватает, особенно сейчас, когда кризис плюс карантинный психоз.

И именно в российских мегаполисах приступы интернациональной дружбы между враждующими этническими сообществами совсем не редкость. Решается проблема в основном тем, что на одном объекте стараются держать моноэтнический состав, но понятно, что развести эти группы совсем невозможно.

В случае каких-то конфликтов на своей родине эти люди неизбежно будут представлять угрозу уже здесь. И дело даже не в зловредном ИГИЛ, который спит и видит, как бы устроить тут теракты. Жизнь гастарбайтера достаточно безрадостна и тяжела, тем более сейчас она усугубляется объективными обстоятельствами, что называется, непреодолимой силы. Конфликт может стать клапаном, куда эти люди, озлобленные на всё, спустят накопленный в них негатив. Понятно, что на первом этапе — на враждебную этническую группу. А вот далее — тут сюжеты могут быть самыми разными. Тут только начни.

Строго говоря, в мегаполисах сосредоточены и карательные подразделения режима. Заточенные на подавление любых беспорядков. Но разница между женщиной, которую можно безнаказанно пнуть в живот, и толпой вооруженных арматурами достаточно сплоченных и неплохо управляемых гастарбайтеров, безусловно, есть. Практика показывает, что каратели хороши, когда нужно расстреливать безоружных и пленных. Против мотивированного и вооруженного противника их профессионализм существенно снижается.

Проблема усугубляется тем, что превентивные меры практически невозможны. В этнической среде любая контрразведка или тайная полиция всегда плохо ориентируется, внедрить туда своих людей невероятно сложно, поэтому о происходящем в таких социальных анклавах узнают уже по факту. Во-вторых, выслать даже часть иностранцев в качестве превентивной меры или даже по итогам беспорядков будет означать, что инфраструктура (строительная, транспортная, жилищно-коммунальная) либо просто рухнет, либо будет функционировать с большими проблемами. Такая экономика выстроена, ничего тут не поделаешь, перестраивать ее — это годы и миллиарды. Да и кому это надо, если на относительно безропотных «гостях с юга» зарабатывают целые структуры.

В общем, проблема в наличии. Сегодня она, к счастью, выглядит гипотетической. Война между Киргизией и Таджикистаном началась в 17 часов по местному времени и в 17 часов по московскому уже закончилась. Четыре погибших, десяток раненых, несколько сгоревших зданий — весь итог. Что, если дружба вспыхнет снова и продлится несколько дней, недель или даже месяц? Как это аукнется уже здесь?

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