«Действительность оценивает болезненно неправильно»

Вспоминаем вместе с адвокатом Генри Резником статьи старого УК. Например, статью за «антисоветскую агитацию и пропаганду»

В СССР любую форму инакомыслия власти нейтрализовали отправкой жителей в психушки. В современной РФ «проблему» с несогласными в психушках пока не решают. Главное оружие — широкий спектр уголовных статей: от «участия в деятельности экстремистской организации» до «повторного нарушения закона о митингах и шествиях», «перекрытия дорог», «нарушения санитарных норм», «применения насилия в отношении представителя власти», «массовых беспорядков» и «призывов к ним». Большинство статей позволяет отправлять нынешних инакомыслящих на зоны, где их не лечат и где они иногда погибают. «Новая» решила вспомнить вместе с адвокатом Генри Резником, за что и как судили антисоветчиков за железным занавесом.

Психоневрологический диспансер в СССР. Фото: Олег Пороховников / ТАСС

Родная 70-я УК РСФСР

В СССР в 60–80-е годы несогласных с режимом жителей наиболее часто судили по одной и той же статье — 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Она была резиновая, как сейчас «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». И не важно, что понималось под антисоветской деятельностью: выход на площадь, распространение самиздата или публикации статей на Западе. Несогласных, осужденных по этой статье, отправляли на зоны, где они устраивали голодовки и порой умирали от неоказания медицинской помощи (так, Юрий Галансков, осужденный на 7 лет строгого режима за выход на митинг, умер в лагерной больнице в Мордовии от заражения крови после неудачно проведенной операции), либо высылали из страны, лишая гражданства (как Солженицына).

Генри Резник,

адвокат:

Статья «Антисоветская агитация и пропаганда» считалась государственным преступлением, а потом, в перестройку, ее признали неконституционной нормой. Она была до неприличия антиконституционна: по сути, людей судили за оценочные суждения.

По ней судили Синявского и Даниэля (судебный процесс в СССР против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля проходил в 1965–1966 гг., их обвиняли в передаче на Запад своих рукописей, «порочащих советский государственный и общественный строй». — Ред.), Гинзбурга, Галанскова (так называемый «Процесс четырех» — один из известных политических процессов против диссидентов 1960-х годов. Активистов самиздата КГБ арестовал в январе 1967 года за составление и публикацию за границей сборника «Белая книга» по делу Синявского и Даниэля. — Ред.). Только пара судебных процессов формально были открытыми, но вход на них был по пропускам, распределение которых происходило тайно. Открытым был суд по Якиру и Красину. И то потому, что они там покаялись в «антисоветской деятельности».

Я пришел в адвокатуру в 1985-м, и применение этой статьи еще застал. В том году по 70-й статье был арестован писатель, журналист, ученый и диссидент Лев Тимофеев. За то, что распространял в самиздате и публиковал за границей свои произведения, его приговорили к 6 годам лагерей.

Генри Резник. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Применялась к несогласным и 64 статья УК РСФСР — «Измена Родине», содержащая упоминание о «бегстве за границу или отказе возвратиться из-за границы в СССР». Репрессиям по ней подвергали тех, кто пытался эмигрировать.

По статье 72 УК РСФСР «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации» преследовались члены организаций, созданных не по указанию властей, а по инициативе рядовых граждан.

В 1966 году Президиум Верховного Совета РСФСР дополнил Уголовный кодекс Страны Советов еще рядом статей — специально для диссидентов. Ими стали:

статья 190.1 — «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»;

статья 190.2 — «Надругательство над Государственным гербом или флагом»;

статья 190.3 — «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок».

Генри Резник:

Статья 190.1 УК РСФСР изначально звучала так: «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй с целью подрыва советской власти».

Позднее статью ослабили, сделав к ней примечание: «без цели подрыва советской власти». Ну потому что невозможно было доказать, что своими литературными произведениями люди ставили цель подорвать власть.

Кроме политических статей к инакомыслящим применялись и откровенно уголовные — например, статья 209 УК РСФСР «Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством»; обвинение в «хулиганстве», «паразитизме», «тунеядстве» (вспомним суд над Иосифом Бродским).

Использование властями этих статей было удобным способом избежать широкого общественного и международного резонанса.

Психушки

Главным оружием советской власти против критиков режима было насильственное помещение в психиатрические больницы. О психушках советские газеты не писали. Госпитализация в «дурку» происходила без шума и лишних скандалов. В понимании властей такие госпитализации нивелировали незаконность репрессий и произвол в отношении преследуемых.

В психушки засовывали всех, кто так или иначе представлял опасность своими взглядами:

диссидентов,

активистов-правозащитников,

представителей национальных движений,

граждан, собиравшихся эмигрировать,

религиозных инакомыслящих,

участников неофициальных групп, пытавшихся отстаивать свои трудовые права,

лиц, отстаивавших их в одиночку,

а также «подписантов» — людей, которые подписывались под значимыми письмами, например в защиту преследуемых диссидентов.

Помещали в психиатрические больницы и рядовых граждан, которые то и дело жаловались на бюрократизм и те или иные злоупотребления чиновников в Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета, Совет Министров.

В психиатрических лечебницах МВД СССР оказывались как уже осужденные по 70-й статье граждане, так и те, кто осужден не был. Некоторых диссидентов отправляли туда вообще без возбуждения уголовного дела. Еще в 1961 году была введена в действие Инструкция Минздрава СССР «по неотложной госпитализации психически больных, представляющих общественную опасность». Она давала зеленый свет на внесудебное лишение свободы (когда любые законные основания для ареста отсутствовали). Гражданин, госпитализированный в соответствии с этой Инструкцией, мог пробыть в психиатрическом стационаре сколь угодно долго. При этом

право госпитализируемого на защиту отсутствовало, как и право пользоваться услугами адвоката и обжаловать решение о принудительной госпитализации.

Пациенты во время прогулки на территории лечебницы. Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС

Людей чаще отправляли в психбольницы специального типа. Это были учреждения закрытые и находившиеся в ведении МВД СССР, а фактически в подчинении 5-го управления Комитета госбезопасности. Такие специальные тюремные психушки. Кстати, начало им было положено еще в 1930-х годах по инициативе сталинского прокурора Андрея Вышинского. С начала 1960-х гг. сеть тюремных психушек по стране разрослась: они были в Смоленской, Амурской, Калининградской, Орловской, Костромской областях и многих союзных республиках. В Москве наиболее известными среди «психотюрем и тюрем с психотделениями» были больница при Институте им. Сербского, Новослободская и Бутырская тюрьмы, тюрьма «Матросской Тишины», психиатрическая больница в Белых Столбах (Московская область), в Ленинграде — психотделение в «Крестах».

Генри Резник:

В основном людям ставили диагноз «вялотекущая шизофрения» или «сутяжно-паранойяльное развитие личности». И такие искусственные диагнозы приклеивали абсолютно здоровым людям просто потому, что они были не согласны с режимом. Психушки носили массовый характер, но эта практика действительно мало кому была тогда известна.

К несогласным в психушках применяли нейролептики, причем иногда длительный период, что влекло особенно тяжелые последствия и в ряде случаев приводило к развитию органического поражения головного мозга. Помимо насильственных инъекций узники психушек подвергались жестоким избиениям. Смертельные исходы были не редкость.

Диссидент Виктор Файнберг. В августе 1968 года вместе с коллегами (Константином Бабицким, Татьяной Баевой, Ларисой Богораз, Натальей Горбаневской, Вадимом Делоне, Владимиром Дремлюгой и Павлом Литвиновым) он провел на Красной площади сидячую демонстрацию, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. Суд над участниками демонстрации вызвал большой общественный резонанс за рубежом: процесс пытались освещать мировые СМИ. В этой связи у комитета безопасности возникли трудности: Виктору Файнбергу на допросах выбили все передние зубы, его появление в суде было нежелательным. Выход нашелся: мужчину признали невменяемым и отправили в специальную психиатрическую больницу в Ленинграде, где он удерживался 4 года.

Виктор Файнберг

Дважды принудительно направлялась в психушки с диагнозом «вялотекущая шизофрения» и Наталья Горбаневская. В вину ей ставили не только участие в демонстрации на Красной площади, но и написание и распространение письма об этой демонстрации, участие в издании «Хроники текущих событий».

Наталья Горбаневская

Два года провел в психушке особого типа математик Илья Рипс, совершивший в Риге попытку самосожжения в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Диагноз — «вялотекущая шизофрения». Впоследствии под давлением западных математиков советские власти разрешили ему эмигрировать в Израиль, где Рипс сделал выдающуюся математическую карьеру.

Илья Рипс

Тоже почти два года (в 1970–1972) на принудительном лечении в специальной психбольнице находилась Валерия Новодворская — за то, что писала стихи и прозу «антисоветского содержания». Ей поставили диагноз «вялотекущая шизофрения, параноидальное развитие личности».

Валерия Новодворская

Советско-французский математик и диссидент Леонид Плющ за «антисоветскую агитацию и пропаганду» был помещен в Днепропетровскую специальную психиатрическую больницу, где ему насильно давали высокие дозы галоперидола, из-за чего он испытывал мучительные двигательные нарушения. За его освобождение боролись международные организации и известные правозащитники, включая академика Андрея Сахарова. После 4-летнего пребывания в психбольнице ему удалось эмигрировать во Францию.

Леонид Плющ

Три недели во время процесса по делу «о тунеядстве» содержался в психиатрической больнице в Ленинграде поэт Иосиф Бродский. По его воспоминаниям, в больнице к нему применяли «укрутку»:

ВОСПОМИНАНИЯ

Иосиф Бродский:

«Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело».

Иосиф Бродский

Заключение экспертизы гласило: «В наличии психопатические черты характера, но трудоспособен. Поэтому могут быть применены меры административного порядка». И Бродский был приговорен к максимально возможному по указу Президиума Верховного Совета РСФСР о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.

Сын поэта Сергея Есенина, математик, романтик и диссидент Александр Есенин-Вольпин, провел в психбольницах в общей сложности 14 лет (диагноз, естественно, «вялотекущая шизофрения»): то за написание и чтение стихов «антисоветского» характера, то за передачу за границу этих стихов, то за подачу заявления о выездной визе в США (его пригласили на научную конференцию в Штаты), то за организацию митинга в Москве на Пушкинской с требованием гласного суда над Синявским и Даниэлем.

Для КГБ Вольпин был особо раздражающим фактором. Еще бы. Именно он являлся автором распространявшейся в самиздате «Памятки для тех, кому предстоят допросы».

Александр Есенин-Вольпин

Около 8 лет удерживался в Ленинградской тюремной психбольнице геофизик Николай Самсонов. Причина: всего-навсего написал трактат «Мысли вслух», где рассматривался вопрос о создании бюрократической элиты и искажении ленинских принципов. Психиатры клиники считали Самсонова здоровым, однако советовали ему признать свой трактат плодом больного воображения, что «свидетельствовало бы о его выздоровлении». Лишь после того как ему начали вводить тяжелый нейролептик и состояние его здоровья резко ухудшилось, Самсонов подписал заявление о том, что во время написания трактата «был душевно болен».

Виктор Рафальский за написание антисоветской прозы и хранение антисоветской литературы с диагнозом «шизофрения» провел в психиатрических больницах… 26 лет, из них 20 лет — в больницах специального типа. И только в 1987 году был реабилитирован и признан психически здоровым. Опубликовал воспоминания «Репортаж из ниоткуда», где описывал эти 26 лет своей жизни.

Виктор Рафальский

Писатель и скульптор Михаил Нарица неоднократно насильно удерживался в Ленинградской психушке. Передавал рукописи на Запад, был автором резкого письма Хрущеву, написал одно из первых свидетельств о карательной психиатрии в СССР — очерк «Преступление и наказание». Одно из медицинских заключений по нему гласило:

ЦИТАТА

Из медицинского заключения:

«Имеет собственную систему взглядов на государственное устройство с позиций свободных идей. Советскую действительность оценивает болезненно неправильно, исходя из неправомерных обобщений отдельных недостатков. Страдает психическим заболеванием в форме параноического развития личности и не может отдавать отчета в своих действиях и руководить ими».

Михаил Нарица

Известный белорусский диссидент Михаил Кукобака в тюрьмах и психбольницах тюремного типа находился в общей сложности 17 лет. Все началось после того, как он открыто выразил несогласие с введением советских войск в Чехословакию, направив письмо в чехословацкое консульство с протестом. В конце августа 1968 года при вызове в киевский военкомат пояснил его сотрудникам: «Вздумаете послать в Чехословакию, поверну автомат против вас, против оккупантов, и выступлю на стороне народа». Кукобаку трижды подвергали судебно-психиатрической экспертизе в Институте им. Сербского, на него было заведено несколько уголовных дел. В вину ему ставили: отказ от участия в выборах, субботниках и мероприятиях КПСС и даже распространение текста Всеобщей декларации прав человека в общежитии города Бобруйска… В справке на госпитализацию, выданной одним психоневрологическим диспансером, значилось:

«По сведениям госбезопасности, [Кукобака] страдает манией переустройства общества, социально опасен».

Михаил Кукобака

В мае 1970 года в калужской психиатрической больнице оказался биолог и публицист Жорес Медведев, написавший несколько статей о нарушениях прав человека в СССР. Психиатры заключили, что Медведев «проявляет повышенную нервозность и поэтому нуждается в наблюдении в условиях больницы». В защиту биолога выступали многие советские ученые, писатели и другие представители интеллигенции (в числе которых Капица, Сахаров, Тамм, Твардовский и Тендряков). Через месяц Медведева освободили.

Жорес Медведев

Превентивная госпитализация

Как и сегодня, в СССР практиковались превентивные задержания, точнее, превентивная госпитализация в психушку. Если сейчас оппозиционеров задерживают у дома за несколько часов перед массовыми акциями протеста, то в советское время диссидентов и всех ненадежных закрывали в психушках за две недели до больших советских праздников — 7 ноября и 1 мая. Превентивные помещения в «дурку» проводились и перед партийными съездами, визитами зарубежных государственных деятелей и, конечно, накануне Олимпиады 1980 года. Представьте, что вы со всеми своими современными гаджетами оказались в СССР и в «ТикТоке» сделали анонс акции в защиту гласности, намеченную аккурат на 7 ноября. Вместо 12 суток в ИВС (как сегодня) вас поместят в «дурку» как человека «с непредсказуемым поведением».

Вместо прогнозов

— В наши дни такая опция, как «психушки для несогласных», компенсируется массовой отправкой несогласных просто на зоны. Но психушки тоже понемногу возвращаются: например, «дело сибирского шамана» Габышева, — замечает Александр Даниэль, исследователь истории инакомыслия в СССР, сын диссидента Юлия Даниэля.

— Мне вообще кажется, что сегодняшние расправы над несогласными проводятся более цинично, откровенно, нагло. И, пожалуй, более жестоко.

Генри Резник:

Ощущение, что у власти тоска по антисоветской 70 статье УК РСФСР. Словно заменили слово «антисоветский» на «антироссийский». Отсюда всевозможные новые статьи в Кодексе об административных правонарушениях об оскорблении государственной власти в интернете, об оскорблениях чиновников. У людей ведь сейчас главная отдушина — это интернет. Государство терпимо относиться к этому не может, на эту отдушину обижается и всеми способами защищает свой престиж, принимая нормы, чтобы любое критическое отношение жителей в интернете осадить. Ну и, конечно, весьма широкой и растянутой сделали статью об экстремизме. Это весьма широкая оценочная категория, носящая безразмерный характер. Признать экстремистской теперь можно любую организацию. Последний пример — ФБК* того же Навального. В законодательстве вообще появилось много оценочных статей, которые не удовлетворяют принципу правовой неопределенности и несут повышенный риск слишком широкого толкования.

Вера Челищева

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального) включен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента

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