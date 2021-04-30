 

Москва пообещала ответить на недружественные шаги Болгарии

30.04.2021, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва ответит на новые недружественные действия со стороны Болгарии, заявили в МИД России.

Об этом информирует РИА «Новости».

Вместе с тем официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва готова при получении соответствующего запроса рассмотреть возможность содействия Софии в расследовании взрывов на оружейных складах, передает ТАСС.

Ранее Болгария объявила о высылке российского дипломата.

Ранее представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, комментируя ситуацию, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.

В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Помощь пришла не от Европы, а от давнего друга — и теперь Сан-Марино прививается «Спутником V»

17.02 / Улицу в Тбилиси назовут в честь сражавшихся с красноармейцами юнкеров

24.11 / 37% украинцев считают, что без ответа на обстрелы со стороны боевиков потери в рядах сил ООС на Донбассе лишь увеличатся – опрос

10.10 / Трамп похвастался оружием, о котором «мечтают» РФ и Китай

10.09 / Верующим проводить встречи нельзя, а протестующим всё можно – Fox News обвинил власти Сиэтла в дискриминации

23.10 / Подозреваемого в убийствах бизнесмена Быкова вновь арестовали

28.06 / По бормотухе со шмурдяком ударили законом

04.08 / В Харькове во время получения взятки задержали директора департамента ОГА

08.02 / Нетаньяху пришел в суд по делу о коррупции и заявил о своей невиновности

07.12 / Женщины на лошадях устроили драку с охранниками Заксобрания в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика