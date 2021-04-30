Москва пообещала ответить на недружественные шаги Болгарии

Москва ответит на новые недружественные действия со стороны Болгарии, заявили в МИД России.

Об этом информирует РИА «Новости».

Вместе с тем официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Москва готова при получении соответствующего запроса рассмотреть возможность содействия Софии в расследовании взрывов на оружейных складах, передает ТАСС.

Ранее Болгария объявила о высылке российского дипломата.

Ранее представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, комментируя ситуацию, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.

В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.