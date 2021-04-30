Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи

«Пасхальное перемирие» в Донбассе – под большим вопросом. Зеленский пытается одновременно продемонстрировать и миролюбие, и воинственность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя заявление экс-президента Украины Кравчука о готовности прекратить огонь в зоне конфликта на время Пасхи.

«Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе – это бабушка надвое сказала. Зеленский попал в трудную ситуацию. Он сделал шаг в сторону мира, согласившись на встречу с Путиным, за что тут же попал под огонь «патриотов». Теперь ему нужно сделать два шага назад, чтобы продемонстрировать свою воинственность и непреклонность в борьбе с так называемым «агрессором». Он сейчас находится под градом обвинений с разных сторон, и похоже, старается придумать какое-то неожиданное решение. Возможно, каким-то удивительным образом это будет «Пасхальное перемирие», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.

«Зеленский своей дерганностью, своей нерешительностью загнал себя в цугцванг, когда любое его движение только ухудшает ситуацию. А сейчас у украинского президента – суперцугцванг, – полагает Скачко. – Зеленский оказался в ситуации, когда и простое сидение на месте ему во вред». По его мнению, президент Украины «практически стал ширмой, которая лишь прикрывает неконтролируемые им процессы борьбы других сил за власть». В любом случае, очевидно, что в Донбассе не восприняли всерьез предложение Киева, полагает эксперт.

В среду вечером глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления «пасхального перемирия» в регионе.

В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитировал ТАСС Зеленского. В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.

В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.

Стоит отметить, что «пасхальные перемирия» в середине весны, как и «хлебные перемирия» в конце лета уже несколько лет подряд объявляются по инициативе Трехсторонней контактной группы и столь же регулярно срываются – украинской стороной. Так, например, в 2017 году Контактная группа заявила о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали договоренность, обстреляв территорию ЛНР.

Та же судьба постигла «абсолютное перемирие» марта 2018 года и прекращение огня на Пасху, объявленное в апреле того же года. Тогда договоренность о прекращении огня подписали Петр Порошенко, и одобрили гаранты минских соглашений – лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. На деле же в ДНР ежесуточно фиксировали десятки обстрелов с позиций ВСУ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле 2019 года.

Около полугода продлился и объявленный в июле прошлого года «всеобъемлющий режим прекращения огня». С февраля участились столкновения на линии соприкосновения. По информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля снова начали применять артиллерию при обстреле республики.

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