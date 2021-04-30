 

Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи

30.04.2021, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Пасхальное перемирие» в Донбассе – под большим вопросом. Зеленский пытается одновременно продемонстрировать и миролюбие, и воинственность», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко, комментируя заявление экс-президента Украины Кравчука о готовности прекратить огонь в зоне конфликта на время Пасхи.

«Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе – это бабушка надвое сказала.  Зеленский попал в трудную ситуацию. Он сделал шаг в сторону мира, согласившись на встречу с Путиным, за что тут же попал под огонь «патриотов». Теперь ему нужно сделать два шага назад, чтобы продемонстрировать свою воинственность и непреклонность в борьбе с так называемым «агрессором». Он сейчас находится под градом обвинений с разных сторон, и похоже, старается придумать какое-то неожиданное решение. Возможно, каким-то удивительным образом это будет «Пасхальное перемирие», – отметил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.

«Зеленский своей дерганностью, своей нерешительностью загнал себя в цугцванг, когда любое его движение только ухудшает ситуацию. А сейчас у украинского президента – суперцугцванг, – полагает Скачко. – Зеленский оказался в ситуации, когда и простое сидение на месте ему во вред». По его мнению, президент Украины «практически стал ширмой, которая лишь прикрывает неконтролируемые им процессы борьбы других сил за власть». В любом случае, очевидно, что в Донбассе не восприняли всерьез предложение Киева, полагает эксперт.

В среду вечером глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления «пасхального перемирия» в регионе.

В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – цитировал ТАСС Зеленского. В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.

В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.

Стоит отметить, что «пасхальные перемирия» в середине весны, как и «хлебные перемирия» в конце лета уже несколько лет подряд объявляются по инициативе Трехсторонней контактной группы и столь же регулярно срываются – украинской стороной. Так, например, в 2017 году Контактная группа заявила о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля. Однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали договоренность, обстреляв территорию ЛНР.

Та же судьба постигла «абсолютное перемирие» марта 2018 года и прекращение огня на Пасху, объявленное  в апреле того же года. Тогда договоренность о прекращении огня подписали Петр Порошенко, и одобрили гаранты минских соглашений – лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. На деле же в ДНР ежесуточно фиксировали десятки обстрелов с позиций ВСУ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в апреле 2019 года.

Около полугода продлился и объявленный в июле прошлого года «всеобъемлющий режим прекращения огня». С февраля участились столкновения на линии соприкосновения. По информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики впервые с июля снова начали применять артиллерию при обстреле республики.

Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала шансы на встречу президентов РФ и Украины в свете нынешней ситуации в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / В Совфеде предложили ввести внесудебную блокировку ведущих трэш-стримы сайтов

19.12 / Госгеонедр перезапустило крупнейшее газовое месторождение в Украине

26.06 / Стартап Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

24.06 / В “Формуле-1” задумались об отмене Гран-при России

05.02 / В Европе заговорили об опасности поддержки Навального

10.01 / Российские блогеры отреагировали на запрет в Twitter хештега 1984

03.09 / Минфин опроверг введение налога на продажу через Avito

02.07 / Захарова оценила блокировку семи российских телеканалов в Латвии

24.09 / Стало известно, кто может стать страховщиком судов для «Северного потока – 2»

12.03 / В зонах умеренного климата участились катастрофические наводнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика