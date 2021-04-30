 

Массовый падеж оленей зафиксирован в Камчатском крае

30.04.2021, 4:10, Новости дня
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Недалеко от села Усть-Хайрюзово на Камчатке в тундре обнаружили около 300 мертвых северных оленей, принадлежавших «Общественному фонду возрождения, развития оленеводства и рыболовства в Камчатском крае», сообщил курирующий сельское хозяйство зампред правительства региона Роман Василевский.

Массовый падеж оленей обнаружили работники «Общественного фонда возрождения, развития оленеводства и рыболовства в Камчатском крае». Отобранные на пробы материалы были направлены на экспертизу на Елизовскую ветеринарную станцию, сообщил «Коммерсант».

«По предварительным данным, причиной гибели оленей мог стать так называемый «гололед»: выпало много снега, в результате перепадов температур на снегу образовалась плотная ледяная корка, которая не позволила животным добраться до корма»,– сказал зампред правительства Камчатского края.

По имеющимся у Василевского сведениям, погибла часть стада, отколовшаяся от основного поголовья оленеводческого хозяйства. По словам специалистов, гибель около 300 северных оленей для стада из более 2 тыс. голов весьма ощутима. «Это примерно уровень годового забоя оленей в этом хозяйстве»,– отметил зампред. По информации руководства предприятия, основное поголовье обеспечено кормом.

В октябре 2019 года в Минприроды констатировали, что популяция дикого северного оленя в РФ стремительно сокращается, в некоторых регионах она практически уничтожена.

В апреле 2018 года на Ямале сотни оленей умерли от голода. В 2014 году от истощения погибло более 70 тыс. животных. Тогда из-за сильных снегопадов и ледяного дождя животные не могли добраться до корма. В частности, в апреле 2014 года обледенение пастбищ привело к гибели от истощения более 900 оленей в СПК «Колгуев» Ненецкого автономного округа.



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