В Подмосковье с 1 мая запретили жарить на природе шашлыки

В Подмосковье с 1 мая ввели особый противопожарный режим. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, посещать леса будет нельзя тем, чья работа с ними не связана.

Помимо этого гражданам запретили разводить открытый огонь, в том числе на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Как уточнили в ведомстве, около своего дачного дома в безветренную погоду это все же можно будет делать, однако мангал должен быть стационарным, стоять к зданиям не ближе 5 метров.

Также нужно очистить от мусора площадь в радиусе 2 метров от мангала и обзавестись песком или другим первичным средством пожаротушения. За нарушение правил гражданам грозит административный штраф — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа, для ИП — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

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