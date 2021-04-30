 

В Подмосковье с 1 мая запретили жарить на природе шашлыки

30.04.2021, 3:48, Разное
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В Подмосковье с 1 мая ввели особый противопожарный режим. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, посещать леса будет нельзя тем, чья работа с ними не связана.

Помимо этого гражданам запретили разводить открытый огонь, в том числе на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Как уточнили в ведомстве, около своего дачного дома в безветренную погоду это все же можно будет делать, однако мангал должен быть стационарным, стоять к зданиям не ближе 5 метров.

Также нужно очистить от мусора площадь в радиусе 2 метров от мангала и обзавестись песком или другим первичным средством пожаротушения. За нарушение правил гражданам грозит административный штраф — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа, для ИП — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

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Ранее, 27 апреля, мэрия города Кызыл (столица Тувы) запретила продавать алкоголь с 1 по 10 мая. Во время майских выходных запретят розничную продажу алкоголя, «в том числе и пива», во всех торговых точках города. Также гражданам, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях 1 мая и 9 мая, запретили приносить с собой алкоголь. Местная полиция уже предупредила жителей о «рейдовых мероприятиях».

Источник: Новая газета



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