 

Польский политолог – «пока гром не грянул», Зеленский игнорировал Варшаву

30.04.2021, 3:46, Новости дня
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Перед «реальной угрозой» со стороны РФ украинский президент сразу же вспомнил о своём ближайшем соседе — Польше, которую раньше он вместе с Россией, Францией и Германией обходил стороной. 3 мая он вместе с поляками отпразднует годовщину принятия Конституции страны и, скорее всего, попытается заручиться поддержкой своего польского коллеги Анджея Дуды, как всегда, ничего не предложив взамен, говорит Radio Maryja польский историк и политолог Люцина Кулиньская.


Reuters

З мая президент Украины Владимир Зеленский направится с визитом в Варшаву, где он будет принимать участие в торжествах, посвящённых 230-летию принятия польским государством Конституции. После них состоится встреча с президентом страны Анджеем Дудой, пишет Radio Maryja.

«Ситуация напоминает пословицу «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Неожиданно в Польшу приезжает господин Зеленский, но ранее мы были свидетелями того, что во всех вопросах, касающихся контактов РФ и Украины, Польшу просто-напросто обходили стороной. Переговоры ведутся с Германией, Францией, а к ближайшему соседу, который прямо под носом, в этом вопросе вообще не проявляют уважения. Всё указывает на то, что дело зашло далеко, и теперь Украина должна считаться с тем, что все действия РФ могут плохо закончиться для неё. Именно это объясняет визит к нам украинского президента, который будет искать поддержки», — сказала в беседе с радиостанцией польский историк и политолог Люцина Кулиньская.

В интервью она также упрекнула украинского лидера в том, что он хочет заручиться поддержкой Польши, хотя сам недавно поддержал решение украинского парламента по предъявлению претензий к Польше. 

«С одной стороны, господин Зеленский ожидает от поляков, что они его поддержат, а с другой — это именно тот момент, когда украинскому президенту следует пресечь на корню антипольскую деятельность украинских националистических организаций, которые делают много недружественных жестов в адрес Польши. Он должен вести себя, как тот, кто ищет реальной поддержки, но и одновременно даёт что-то взамен», — резюмировала польский историк и политолог. 



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