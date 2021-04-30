 

Мнение: Сталин в египетской карикатуре

30.04.2021, 3:32, Разное
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В Каире под покровительством российских дипломатов начала работу выставка египетских карикатуристов XX века.
На ней представлены работы посвященные победе СССР в Великой Отечественной Войне.
Среди представленных работ несколько посвящены товарищу Сталину.

Плюс несколько приглянувшихся работ армяно-египетского карикатуриста Александра Сарухана, ранее с его творчеством знаком не был.

Больше примеров творчества можно найти на странице https://www.facebook.com/alexander.saroukhan/

Источник: Colonel Cassad



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