Мнение: Сталин в египетской карикатуре
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Каире под покровительством российских дипломатов начала работу выставка египетских карикатуристов XX века.
На ней представлены работы посвященные победе СССР в Великой Отечественной Войне.
Среди представленных работ несколько посвящены товарищу Сталину.
Плюс несколько приглянувшихся работ армяно-египетского карикатуриста Александра Сарухана, ранее с его творчеством знаком не был.
Больше примеров творчества можно найти на странице https://www.facebook.com/alexander.saroukhan/
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет