Мнение: Сталин в египетской карикатуре

В Каире под покровительством российских дипломатов начала работу выставка египетских карикатуристов XX века.

На ней представлены работы посвященные победе СССР в Великой Отечественной Войне.

Среди представленных работ несколько посвящены товарищу Сталину.

Плюс несколько приглянувшихся работ армяно-египетского карикатуриста Александра Сарухана, ранее с его творчеством знаком не был.

Больше примеров творчества можно найти на странице https://www.facebook.com/alexander.saroukhan/

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