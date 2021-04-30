Россия подала заявку на проведение ЭКСПО – 2030 в Москве

Москва заявлена на право проведения всемирной выставки ЭКСПО в 2030 году, информирует международное бюро выставок.

«Российская Федерация сегодня подала в Международное бюро выставок (BIE), письмо-заявка на организацию в Москве выставки «Экспо-2030». Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и посол РФ во Франции Алексей Мешков сегодня передали письмо премьер-министра РФ Михаила Мишустина генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на международное бюро выставок.

Всемирная выставка, или Экспо (Expo) – международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Ближайшая выставка состоится в 2021в Дубае.

С момента подписания Конвенции относительно международных выставок в 1928 году Международное бюро выставок служит регулирующим органом в проведении трех типов выставок: универсальных, международных и специализированных. Данные выставки длятся от трех до шести месяцев.