 

Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров

30.04.2021, 3:16, Новости дня
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Полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и председатель Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов после переговоров в городе Исфара подписали совместное заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.

В заявлении, текст которого опубликован на сайте государственного информагентства Таджикистана Ховар, говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Киргизии комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, «обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», передает ТАСС.

Также комиссии договорились «принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств».

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 человек пострадали.

В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.



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