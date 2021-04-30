 

Бразилия поставила РФ условие для разрешения поставок «Спутника V»

30.04.2021, 3:16, Новости дня
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть решение о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республику после получения новых данных от разработчика, сообщил глава регулятора Антониу Барра Торрес.

«Мы приняли решение [о запрете ввоза российской вакцины от коронавируса «Спутник V»] на основании полученных данных. <…> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины в Бразилию]», – приводит слова главы Anvisa ТАСС.

«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», – добавил бразильский чиновник, призвав сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».

Напомним, в понедельник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.



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