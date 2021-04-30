«Считаю вас всех предателями и оккупантами»

Алексей Навальный проиграл суд по делу о клевете на ветерана и выступил с еще одним последним словом.

Бабушкинский суд Москвы признал законным приговор политику Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана войны. Его защитники просили отменить это решение и полностью оправдать оппозиционера. Сам Навальный, участвовавший в заседании по видеосвязи из колонии, указал на процессуальные нарушения в деле, назвал судью и прокурора «предателями и оккупантами», а также потребовал, чтобы его немедленно освободили.

20 февраля Навальный был признан мировой судьей Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей. По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальный опубликовал комментарий к этому видео, носящий, по версии обвинения, «заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство ветерана, подрывающий его репутацию». Вину Навальный не признал. Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области, после того как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше».

В заседании он участвовал по видеоконференцсвязи из колонии. Навальный на экране — осунувшийся, худой, в тюремной робе, коротко бритый, сидит, сложив руки. В колонии его состояние здоровья ухудшилось. Требуя медицинской помощи, он объявил голодовку. После госпитализации и осмотров гражданскими медиками он снова начал принимать пищу.

Слушатели в зале суда. Фото: ЕРА

В зал вместе с адвокатами прошла супруга Навального Юлия. Перед заседанием он успел поговорить с защитниками. Сторону обвинения представляет прокурор Екатерина Фролова. Она также участвовала при рассмотрении представления ФСИН об изменении Навальному условного срока на реальный. На все заседания с участием оппозиционера прокурора сопровождает группа мужчин. Обычно их двое или трое. Коротко стриженные, в форме ОМОНа, они каждый раз проходят с Фроловой в зал суда и занимают ближайшую к ее месту скамью. Спутники Фроловой — государственная защита. Почему она ей понадобилась, неизвестно.

Судья Наталья Курышева начала заседание с установления личности осужденного и разъяснила его права.

— Вам все понятно? — спросила председательствующая.

— Понятно. Но я прошу вас не перебивать после каждого моего слова, как это делала женщина, представлявшаяся судьей в первой инстанции. Если вы не будете меня перебивать, я не буду перебивать вас, — начал Навальный.

Перед рассмотрением жалобы защита ходатайствовала, чтобы суд исследовал почерковедческую экспертизу подписи ветерана Артеменко под одним из документов в материалах уголовного дела. Навальный и его защитники утверждают, что подписи потерпевшего были подделаны.

Эксперты пришли к выводу, что 52 подписи от имени Артеменко в материалах дела выполнены одним лицом, а пять подписей — другим человеком или другими людьми.

«Согласно заключению специалиста, подпись от имени Артеменко, расположенная на заявлении и в копии протокола ознакомления потерпевшего с результатами экспертизы, и подписи в других документах выполнены разными лицами», — зачитал заключение адвокат Вадим Кобзев и вместе с этим попросил суд провести дополнительную экспертизу.

Гособвинитель согласилась с приобщением заключения эксперта, но просила суд учесть, что исследование проводили с изучением копий материалов. «Не дай нам бог в 94 года подписывать процессуальные документы», — сокрушалась прокурор Фролова и добавила, что нет необходимости проводить еще одну экспертизу.

Фото: ЕРА

«Я не просто говорил, а кричал о том, что в материалах дела разные подписи. И что прокуратура, СК и суд нагло использовали потерпевшего ветерана и это дело сфабриковали. Даже подписи мерзко подделали», — Навальный потребовал, чтобы всех причастных к подделке подписи привлекли к уголовной ответственности.

Пока судья находилась в совещательной комнате для разрешения ходатайства, политик успел поговорить с супругой:

— Юляшка, дай на секунду посмотреть на тебя. Рад тебя видеть.

— Я тоже рада.

— Когда мы виделись на свидании, я весил на два килограмма больше, — сказал Навальный. — Тогда было 74 килограмма, сейчас — 72.

— 72 тебе идут больше, чем 74, — улыбнулась Юлия.

Юлия Навальная во время рассмотрения жалобы. Снимок с видео / Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС

Навальный рассказал, как постепенно выходит из голодовки, ест несколько ложек каши в день, а еще врачи разрешили ему овощи. После перерыва судья Курышева согласилась приобщить представленное стороной защиты исследование, но отклонила просьбу в назначении новой экспертизы. Следом она сообщила, что потерпевший Артеменко просил рассмотреть апелляцию без его участия.

— Дата и его подпись…

— Тоже поддельная, — пошутил Навальный.

Судья не обратила внимания на эту реплику и перешла к изложению жалобы защиты. По их мнению, суд допустил многочисленные процессуальные нарушения при рассмотрении дела, в частности, во время допроса свидетелей. В приговоре не указано место и время совершения преступления. Также был нарушен принцип территориальной подсудности, считают адвокаты.

Защита была поставлена судом в неравное положенин по сравнению с обвинением — им не было известно о том, что допрос свидетелей будет проводиться по видеосвязи.

Защитники Вадим Кобзев и Ольга Михайлова считают, что в комментариях Навального были высказаны оценочные суждения, а не факты. То есть Навальный не оклеветал ветерана, а выразил свое отношение к людям, выступившим в ролике в поддержку поправок к Конституции. В целом адвокаты Навального полагают, что вывод суда о виновности их подзащитного не подтверждается доказательствами, а также противоречит логике и здравому смыслу.

Защитники Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда

«Все это дело — подделка, вплоть буквально до поделки подписи. И вы, Ваша честь, это знаете, поэтому отказались провести экспертизу. Я многое видел, но такого количество процессуальных нарушений никогда! Я не знаю, откуда вы взяли судью Акимову. Ощущение, что на улице кто-то стоял у рынка с табличкой «кто хочет подзаработать», тетушка обратилась, а ей сказали судить Навального. Мой защитник ей заявлял о нарушениях, а судья выносила ему замечания. Я требую признать меня невиновным и немедленно освободить», — потребовал Навальный.

Адвокат Кобзев выразил недоумение, почему судья Акимова приняла к рассмотрению дело, поскольку это не ее подсудность. Она указала, что стала его рассматривать, поскольку преступление якобы совершили за пределами России. «Не имея в материалах дела апелляционного определения по вступившему решению по делу «Ив Роше», судья не имела права использовать его по этому делу. Навальный незаконно находится в колонии, поскольку приговор не вступил в законную силу. Но, не дожидаясь этого, его эпатировали в ИК», — поддержала своего коллегу адвокат Михайлова.

Прокурор Фролова заявила, что доводы защиты надуманны и голословны. Приговор вынесен законно, с соблюдением всех процессуальных норм, и изменению не подлежит, настаивала гособвинитель. В этот раз она выступила кратко, но без пафосных реплик не обошлось. Она снова напомнила, что Навальный «не скрывал своих неонацистских взглядов, посещал «Русские марши», вдохновлял своих сторонников на уничтожение исторической памяти, на осквернение зеленкой монумента «Родина-мать зовет», на загрузку портретов нацистских лидеров на сайт «Бессмертного полка». «Если он победителей считает позором страны, тогда кого он считает героями?» — не унималась Фролова.

Навальный не стал выступать в прениях, вместо этого сказал очередное последнее слово:

«Ваш король-то голый! И уже не один маленький мальчик кричит об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного совершенно правления привели к такому результату — у него висит на ушах эта корона, сползающая на уши. <…>. Мы потратили триллионы долларов от нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом <…>.

Я сижу сейчас в колонии, в областном центре городе Владимире, в 200 километрах от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплата 30 тысяч рублей. И это XXI век в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. <…>

Это все вы видели в этом процессе, по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей, потому что я считаю предателями всех вас, потому что вы во главе с вашим голым королем реализуете тот план, про который вы читали в учебниках истории о том, что РФ должна быть захвачена, а русские должны быть обращены в рабов, у которых должны быть забраны все их богатства. <…>

Ровно это вы и сделали, вы реализовали этот план. У нас каждый год 200 тысяч человек уезжают за границу.

У нас население сейчас сокращается миллионами, люди не видят никаких перспектив. Материалы этого дела отлично показывают суть этой власти <…>.

Я хочу сказать, что как бы вы ни прикрывались, как бы вы ни пытались украсть эту святость и стащить знамя Победы из музея и использовать для себя, у вас ничего не получится…»

Навального прервала судья и попросила говорить по материалам уголовного дела: «Не забывайте, это не политическая трибуна, это последнее слово».

Но политик продолжил свою речь:

«Хватит меня перебивать! Вы знаете, что все, что я говорю, — правда. А я уже говорил и еще раз скажу: я считаю вас всех предателями. Но рано или поздно это закончится», — поставил точку Навальный, и судья удалилась на решение.

Ей потребовалось около 30 минут, чтобы отклонить жалобу защиты и оставить приговор без изменений. После заседания адвокаты Навального сообщили, что намерены обжаловать приговор в кассационном порядке.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

Навальный после длительной голодовки. Фотография

В Бабушкинском суде на апелляционном заседании политик выступает по видеосвязи из СИЗО

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