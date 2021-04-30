 

ABC News – в США умер участник первой лунной миссии Майкл Коллинз

30.04.2021, 2:52, Новости дня
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Один из членов экипажа «Аполлон-11» Майкл Коллинз скончался от рака на 91 году жизни. В отличие от своих товарищей Нила Армстронга и Базза Олдрина он не прошёлся по поверхности Луны, но, по признанию самого астронавта, это никогда не мешало ему чувствовать себя их равным партнёром, передаёт ABC News.

И в конце нашей сегодняшней передачи мы вспоминаем астронавта «Аполлона-11» Майкла Коллинза и его путешествии на Луну.

ДИКТОР: Взлёт! Мы взлетели! «Аполлон-11» взлетел!

52 года назад «Аполлон-11» опустился на Луну.

НИЛ АРМСТРОНГ, американский астронавт: Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.  

Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин вступили на лунную поверхность.

ДИКТОР: Теперь Майк Коллинз остался один в командном модуле.

Майкл Коллинз остался в аппарате. Он был пилотом командного модуля.

МАЙКЛ КОЛЛИНЗ, американский астронавт: Наш экипаж ощущал тяжесть всего мира на своих плечах, и мы хотели сделать всё, что было в наших силах.

На протяжении многих лет его спрашивали, не чувствовал ли он себя обделённым из-за того, что ему не удалось пройтись по Луне.

МАЙКЛ КОЛЛИНЗ: Чувствовал ли я себя обделённым или ещё что-нибудь подобное? Нисколько! Я считал себя их (Армстронга и Олдрина. — ИноТВ) равным партнёром.

Сегодня вечером семья Майкла Коллинза сообщила, что он умер в возрасте 90 лет после борьбы с раком. По их словам, они отдают дань уважения его жизни, остроумию, сдержанной целеустремлённости, мудрому взгляду на вещи, который он получил благодаря тому, что увидел Землю из космоса и любовался спокойствием воды с борта своей рыбацкой лодки.

И вот собственные мысли Майкла Коллинза о Земле.

МАЙКЛ КОЛЛИНЗ: Несмотря на её размеры и блеск, это хрупкая крошечная вещица. Красивая и сверкающая, но при этом очень хрупкая.

Слова, которые стоит помнить.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2021 года.



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