 

Вести – глава украинского Института нацпамяти осудил марш в честь дивизии СС «Галичина»

30.04.2021, 2:52, Новости дня
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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал проведение в Киеве марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Как пишут «Вести», чиновник считает, что восхваление войск СС — недопустимое явление для европейской страны. Дробович также добавил, что популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации приблизиться не получится.


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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что восхваление войск СС — недопустимое явление для европейской страны. Как пишут «Вести», так чиновник прокомментировал проведение в Киеве марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». 

«Не понимаю чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Глорификация войск СС — это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев», — заявил Дробович. 

По его словам, историю надо изучать и открыто разбираться в сложных вопросах. 

«Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские), чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно чёрно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться», — заявил он.



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