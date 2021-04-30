 

Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

30.04.2021, 2:28, Разное
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Совладелец и председатель совета директоров аэропорта “Внуково” Виталий Ванцев прогнозирует подорожание авиабилетов в России. По его словам, цены поползут вверх уже в следующем году.

Ванцев отметил, что летом стоимость билетов достигнет уровня 2019 года. Предприниматель пояснил, что рост цен связан со снижением курса российского рубля: авиакомпании оказались в затруднительной ситуации, поскольку платят за аренду импортных самолётов в долларах, сообщает “Москва 24”.



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