На нас смотрит волк

«Единоросс» Денис Хахалов — на глумливом видео, где давят живого волка снегоходом. Послесловие к одному убийству на охоте (18+).

Для собак человек придумал команду «Смотри на меня». Когда они не понимают чего-то в нашем мире, незаслуженно это облаивают, неадекватно реагируют — это от страха, они боятся этого. «Смотри на меня!» Собака смотрит на тебя, на хозяина, и больше не боится. С маленькими детьми тоже так можно, помогает. Переключать их на себя.

Красивый мощный белый волк, на которого наехали снегоходом и теперь с почти эротическим наслаждением давят, тоже в последние секунды своей жизни смотрит на тебя. Он боится. Он смотрит в смартфон, которым снимают его агонию, он смотрит в глаза всех нас, кто видел и еще увидит эти кадры по ТВ и в Сети.

Волку пихают ружейный ствол в окровавленную пасть и гогочут, глядя, как он цепляет сталь зубами. Пихают снова и снова, пока он не умрет. Радостно, с матерками, придавливая окончательно под дружескую команду: «Еще! Чуть-чуть еще! Чуть-чуть! Еще! О-о, всё!» «Вот это сафари!» Видео после «охоты» разместят в соцсетях.

Живодерство и такое азартное, демонстративное презрение к самым главным жизненным законам народных избранников — не новость. И с депутата какой спрос — он просто не понимает, что человеку нельзя этого делать. Ну или ему плевать. Но на страну, на все экраны включенных ящиков это выпускал не один человек — коллективный разум. О чем он думал?

Разумеется, не о детях, что это увидят. Дети не голосуют и не несут деньги. Он думал об основной аудитории — той, что платит, той, что голосует за депутатов, той, что одобряет решения партии и правительства. Думаю, замеры аудитории, наблюдающей за агонией волка под снегоходом, с ружейным дулом в пасти, поразили бы многих. Телевизор — и есть этот народ. Это функция от него. Народу показывают далеко не все, что он хотел бы видеть, но никогда не покажут того, чего бы он не хотел.

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Дальнейший спектакль — с исключением депутата Курганской облдумы от «ЕР» Дениса Хахалова за нарушение «не только этических норм партии, но и общечеловеческих» — продолжение этого длящегося нон-стоп-шоу. Конечно, та же самая аудитория это горячо одобрит, и она, конечно, против «издевательств над диким животным». Такая диалектика. Ей и увидеть это было надо, и потом еще раз пережить близкие к счастью эмоции, узнав о наказании депутата.

Депутат Хахалов — типический характер в типических обстоятельствах — действительно народная плоть. Один американец про подобных персонажей говорил: «Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме, но почему не сидел — неизвестно».

Денис Хахалов. Фото из личного архива / Facebook

Из судебной картотеки о Хахалове, он — истец (решение Катайского райсуда от 31 октября 2019 года): «Истец глубоко переживает по поводу распространения о нем указанной недостоверной информации, поскольку уверен, что это может серьезно повлиять на отношение к нему окружающих людей, в том числе на работе. Он испытывает нравственные страдания, которые выразились в стыде, страхе за свою репутацию, карьерный рост и профессиональную деятельность». Это депутат и директор ОАО «Синарский щебеночный карьер» Хахалов бьется с распространяемыми его же бывшим работником Курочкиным слухами о директоре и депутате как коррупционере и как о человеке, незаконно получившем диплом о высшем образовании. Хахалов потребовал признать распространяемые о нем сведения недостоверными и взыскать с бывшего контролера погрузочного участка Курочкина 200 тысяч. Суд Хахалову отказал. Но, как видим,

сам депутат полагает, что «нравственные страдания», «репутация», «стыд» — это и про него.

А в ноябре 2004 года в Курганском облсуде присяжные оправдали Хахалова (ФИО и дата рождения совпадают с депутатскими) с напарником. Им тогда было по 27 и 26 лет, а вменяли им расстрел из «Калашникова» четырех человек на трассе Екатеринбург–Курган в районе Катайска (на границе Курганской и Свердловской областей).

Впрочем, с людьми бывает разное. И с ними можно по-всякому — судя по отечественной истории.

А вот за волка, которого задавили, точно он таракан, за ствол, запиханный ему в пасть, народному депутату прилетит, не сомневаюсь.

Поскольку рухнул на Байкале, пытаясь поднять на подвеске тушу застреленного медведя, вертолет с иркутским губернатором. Поскольку рухнула на Алтае на склон Черной горы вертушка с кремлевскими и думскими вельможами и их шестерками из местных — они прилетали пострелять тотемных (и краснокнижных) архаров. Поскольку утонул в Енисее мэр Минусинска, отправившийся рыбачить, когда на нерест шла стерлядь.

Да вот только что застрелили на охоте генерала, начальника УФСИН Забайкалья: нельзя в апреле охотиться — даже генералам.

Если общество не способно на ротацию своей власти, переставшей чувствовать берега, готовой убивать вообще здесь все, тогда за дело берется сама природа. Ну или, как в случае с забайкальским (до этого красноярским) генералом, сторож Макаров с ружьем — он из-за алкоголизма тоже уже часть природы.

С ней не забалуешь, она, слава богу, не мы. Посылки вернутся отправителям. Охотники давили на снегоходе не столько волка, сколько самих себя. А волк теперь смотрит на всех нас.

Алексей Тарасов

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