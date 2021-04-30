 

Российским пенсионерам будут раздавать яйца за прививку от COVID-19

30.04.2021, 1:34, Разное
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Министерство здравоохранения Хабаровского края запустило праздничную акцию для пенсионеров, приуроченную к Пасхе. Им будут раздавать яйца за прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ведомство договорилось с местными птицефабриками о том, чтобы всем жителям старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от ковида 29 или 30 апреля, подарят десяток яиц. Кроме того, Минздрав ведёт переговоры с Хабаровской Митрополией о размещении пунктов вакцинации возле храмов, передаёт Ura.ru.



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