Экономика: Как коронавирус привел к резкому росту зарплат

Сотни тысяч рублей – такую зарплату сегодня запрашивает и получает IT-специалист даже среднего уровня, и это существенно выше, чем было еще год назад. Причем не имеет значения, работает разработчик в Москве или же в глубокой провинции. Почему в РФ случился резкий взлет оплаты труда специалистов по информационным технологиям и к каким проблемам это приводит?

Дефицит квалифицированных кадров в сфере IT достигает от 500 тыс. до 1 млн человек в год, сообщил недавно в интервью «Российской газете» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков. Как отмечает старший архитектор разработчика ПО WaveAccess Данил Сабиров со ссылкой на исследования портала Headhunter.ru, за последний год в РФ количество вакансий в IT выросло на 46%, а соответствующих резюме стало больше лишь на 4%. Увеличение потребности в IT-кадрах – долгосрочный глобальный тренд: если сейчас их насчитывается около 27 млн человек во всем мире, то к 2030 году в этой сфере могут быть заняты уже 45 млн человек.

Очень требовательный рынок

«Автоматизация бизнеса становится критически важным аспектом. Появляется все больше сложных устройств, технологии прогрессируют скачкообразно, темпы спроса на ИТ-ресурсы увеличиваются непропорционально их наличию, и кадровый рынок не поспевает за этими скоростями. Сейчас по всему миру отмечается дефицит таких ресурсов», – комментирует Ирина Таранова, директор по HR системного интегратора ГК «РАМАКС».

В РФ спрос на IT-специалистов стал ускоряться после принятия в 2017 году госпрограммы по цифровой экономике. В прошлом году к этому добавился еще один стимул – массовый переход бизнеса в онлайн в связи с пандемией. В итоге конкуренция за профессионалов IT-сферы резко обострилась.

Кроме того, свою лепту вносит тенденция к созданию «экосистем», например в большом банковском бизнесе, где ряд игроков пошел по пути Сбербанка, в связи с чем растет спрос на различного рода разработчиков, архитекторов, аналитиков и т. д. Раньше банки, ретейл, логистические компании покупали программное обеспечение у IT-поставщиков. Теперь же бизнес стремится сам автоматизировать большинство процессов, отмечает Игорь Бочкарев, технический директор разработчика программных решений для бизнеса Open Solutions. Поэтому многие компании формируют внутренние IT-департаменты, чтобы управлять IT-проектами самостоятельно и реализовывать их быстрее. Как результат, растет потребность в квалифицированных кадрах.

Система образования эту потребность не покрывает. Ежегодно российские вузы выпускают по различным IT-специальностям 60 тыс. человек, приводит статистику Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Скрипкин, HR-директор компании «Рексофт». А для восполнения дефицита отрасли необходимо, чтобы каждый год набиралось еще дополнительно 40 тыс. абитуриентов. При этом подготовка действительно квалифицированных специалистов занимает как минимум пять лет: два–три курса технического вуза для получения общей инженерной подготовки и два–три года работы на проектах в разработке коммерческого софта.

Кадровый голод в действительности выражается не в недостатке соискателей, а именно в их квалификации, признает Кирилл Владимиров, руководитель компании ONLY, работающей в области баз данных. Чтобы найти стоящего разработчика Python/Java/.NET, приводит он пример из собственной практики, необходимо провести до 300 интервью с кандидатами. Разработка на данный момент не догоняет своих же темпов развития с точки зрения человеческих ресурсов, и это объясняется тем, что заказчики хотят гораздо больше, чем существует отвечающих их запросам исполнителей, добавляет Владимиров.

Дефицит в большей степени характерен для мидл-сегмента – специалистов с опытом работы в индустрии от двух лет, подтверждает независимый IT-специалист Александр Шуляк. Если же говорить о начальном уровне, то, по его словам, рынок, наоборот, на стороне нанимателя: на одну вакансию для начинающих айтишников может прийти 100–200 резюме.

Хорошие IT-специалисты, как правило, уже работают по специальности, а количество талантливых разработчиков, возможно, величина неизменная, констатирует Денис Голубцов, директор по развитию сервиса для создания персонализированных презентаций Selvery. По его словам, особенно остро кадровая проблема стоит в регионах: достигая карьерного потолка, IT-специалисты отправляются в столицу, а оттуда нацеливаются уже на другие естественные точки притяжения вроде калифорнийской Кремниевой долины.

Мы за ценой не постоим

Практически все эксперты отмечают, что всплеск спроса на IT-специалистов в РФ привел к росту их зарплат. Причем наиболее востребованные специалисты могут диктовать рынку собственные условия.

Зарплаты в IT-секторе в период пандемии сильно выросли, констатирует Ирина Никулина, генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff. В лидерах этого роста, по ее словам, оказались разработчики (Java/Golang/C#) – их вознаграждения выросли на 20–40%. DevОps-инженеры, отвечающие за взаимодействие разработчиков с другими IT-специалистами, стали получать примерно на 20% больше, а специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения – на 25%. «Редкие IT-специалисты, понимая свою уникальность, не стесняются запрашивать у работодателя оклады выше рыночных, а молодежь, видя модные тренды, не отстает», – говорит Алексей Рыбаков, генеральный директор IT-компании Omega. По его словам, архитектор ПО сейчас обойдется компании в среднем в 260 тыс. рублей в месяц, а CTO (технический директор) – в 230 тыс. рублей.

При этом многие представители обращают внимание на еще один эффект пандемии: благодаря возможности удаленной работы разница между зарплатами IT-специалистов в Москве и регионах зачастую уже отсутствует.

По словам Дмитрия Скрипкина, этот тренд наметился еще до пандемии: уже в 2019 году порядка 75% проектов компании «Рексофт» выполнялись распределенными командами. Но если раньше они работали в основном в городах, где присутствуют офисы компании, то пандемия ускорила процесс найма IT-кадров из тех регионов, где офисов нет. Проекты прекрасно выполняются в удаленном режиме, поэтому нет никакой разницы, где территориально находится разработчики. Поэтому произошло выравнивание зарплат разработчиков Москвы и Санкт-Петербурга с другими городами-миллионниками, где есть сильные технические вузы и хороший доступ в интернет.

Кроме того, на рынке появилось гораздо больше вакансий, а для многих ITТ-компаний кризис стал мощным толчком к развитию, говорит Дмитрий Родин, HR-директор компании B2B-Center: «Некоторые сервисы по доставке еды или онлайн-платформы для просмотра фильмов растут бешеными темпами. Они постоянно увеличивают команду, так как растет нагрузка на IT-инфраструктуру. С другой стороны, был и остается другой тренд – «стать немного IT». Например, «Северсталь» и «Газпромнефть» сейчас создают крупные IT-проекты, а многие компании, которые раньше даже не думали о цифровизации и автоматизации, благодаря пандемии быстро «переобулись».

Но эти же тенденции создают дополнительное конкурентное давление на рынок. «Открывшиеся возможности удаленной работы сначала «вымыли» тех программистов, которые владеют английским, имеют весомый опыт и способны работать в англоговорящей команде, а затем крупные российские компании буквально вырвали опытных программистов из регионов, – отмечает Алексей Рыбаков. – Все это подкрепляется предложением высоких зарплат и комфортных условий труда, если говорить не только о комфорте домашней обстановки. Это влияет и на выравнивание зарплат по рынку, но далеко не всегда компания, находящаяся в регионе, способна платить зарплаты, адекватные столичным».

Если раньше региональные IT-студии могли конкурировать с Москвой за счет более низкой стоимости специалистов, то теперь эта грань стерта и в регионах компании вынуждены платить столичные зарплаты, подтверждает Виталий Дубинин, генеральный директор компании iD EAST, занимающейся разработкой мобильных приложений. По его словам, наиболее востребованы на IT-рынке разработчики – их зарплаты за последний год выросли в два раза, а по некоторым позициям даже больше. Сейчас специалист с большим опытом может зарабатывать в РФ около 100 тыс. долларов в год, причем вне зависимости от того, удаленно он работает или в офисе.

Дефицит IT-специалистов вышел за рамки профессиональной сферы и стал очевиден даже широкой публике, добавляет Дубинин. Свободных кадров, по его словам, нет в принципе, поэтому все компании занимаются их самостоятельной подготовкой, причем это глобальная тенденция. «Разработчики сейчас – главный актив любого бизнеса, на котором не экономят. Есть разработчики – бизнес развивается, нет – стоит на месте», – резюмирует эксперт.

Издержки престижа профессии

Конечно, далеко не все IT-компании довольны тем, что о кадровых проблемах в их отрасли теперь знают даже непосвященные. Например, Артур Хасиятуллин, глава компании Russia TraceAir (цифровая автоматизация строительства с помощью дронов), говорит, что IT-сообщество неоднозначно восприняло внимание СМИ. По мнению специалиста, произошел медийный вброс со стороны нескольких рекрутинговых агентств, которые начали активно заявлять о дефиците кадров в условиях зарплатной гонки за IT-специалистами.

«Охота за головами», продолжает Хасиятуллин, привела к тому, что рекрутеры в погоне за профессионалами стали буквально перекупать соискателей завышенными зарплатными ожиданиями, в два–три раза превышающими объективную зарплату IT- специалиста. Такая рекрутинговая политика перегревает рынок и наносит серьезный вред бизнесу, считает представитель отрасли. «Наша компания сама столкнулась с этой ситуацией, когда известное рекрутинговое агентство заявило нам, что другой работодатель предлагает идентичному соискателю зарплату в два раза больше, чем мы. Но нам удалось найти хорошего сотрудника в рамках наших зарплатных ожиданий», – рассказывает Артур Хасиятуллин.

Пандемия переформатировала рынок труда в IT,

добавляет заместитель директора по специальным программам компании ICL Services (решения для автоматизации систем управления предприятием) Андрей Крехов. По его словам, работодатели предпочли нанимать IT-специалистов и инженеров, находящихся на высоких ступенях карьерного роста, что привело к завышению требований к их опыту. В ответ кратно вырос уровень ожиданий, на которые часть работодателей согласилась, сломав устоявшийся баланс предложений, который был до пандемии. «Кандалы» в виде присутствия сотрудника в офисе были скинуты, дав возможность любому кандидату без переезда занять предлагаемую позицию.

Хедхантинг (охота за головами) стал повсеместным явлением в IT-секторе и спровоцировал перегрев кадрового рынка, соглашается с коллегами Игорь Бочкарев. По его словам, в среднем уровень зарплат специалистов вырос в 1,5–5 раз – сейчас уже никого не удивляет, что среднего уровня разработчик получает 150–200 тысяч рублей в месяц, а то и выше. «Кадровый рынок стал плоским, регионы почти сравнялись по уровню зарплаты сотрудников. Важными стали квалификация и самомотивация, а не расположение человека», – описывает ситуацию эксперт.

Зарплаты в IT-секторе – это борьба двух разнонаправленных тенденций, поясняет Елена Черепова, ведущий рекрутер маркетингового агентства HypeFactory. Разработчики, конечно, хотят получать все больше, «просканировав» на волне пандемии рынок удаленной работы. Однако со стороны работодателей есть желание сдерживать эти аппетиты. В результате приходится договариваться, но наиболее востребованными и высокооплачиваемыми остаются те, кто знает редкий стек – набор технологических инструментов, необходимых для работы над проектами.

В IT, добавляет Черепова, есть «краснокнижные» технологии, которые знает небольшое количество людей – искать их проблематично, хотя и интересно. Другое дело, что дефицита джунов – так на IT-сленге называют младших разработчиков – во всех сферах российского рынка практически не бывает. Однако с ними есть как свои плюсы (компания может вырастить человека «под себя»), так и минусы: риск быстрого ухода после обучения и напрасно вложенные ресурсы. В связи с этим компании чаще принимают решение искать людей с более глубокой профессиональной экспертизой – именно здесь и возникают сложности с поиском кадров, отмечает представитель рекрутингового бизнеса.

Более того, дефицит специалистов будет расти, уверен независимый IT-эксперт Андрей Роговский, и это с уникальной спецификой их работы: «Сначала IT-специалист делает разработку, по мере роста которой он получает больше навыков и со временем может перейти на более высокооплачиваемую работу. Что он и делает – в среднем раз в два года. Но для продолжения разработки на место ушедшего специалиста потребуется взять двух–трех новых, потому что разрабатывать что-то изначально намного легче, чем дорабатывать».

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