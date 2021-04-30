 

ФСИН: работа на БАМе может стать альтернативой отбывания срока в колонии

30.04.2021, 1:04, Разное
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Создание рабочих мест на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ) позволит заключенным выходить на свободу досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елену Коробкову.

По ее словам, в основном речь идет о жителях регионов, где проходит БАМ. Коробкова заявила, что законодательство позволяет переводить людей, приговоренных к лишению свободы, на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.

«Положительно характеризующиеся осужденные к лишению свободы, отбыв определенный срок, имеют право самостоятельно либо через адвоката подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами», — сказал Коробкова.

Она также отметила, что в регионах России, где проходит трасса БАМ, об этом могут ходатайствовать более чем 11 тысяч заключенных.

Коробкова подчеркнула, что принудительные работы для заключенных — это возможность адаптации в обществе и устройства на работу.

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Как передает ТАСС, во ФСИН не согласились со сравнением предложения по созданию рабочих мест для более мягкого вида наказания осужденным с БАМлагом 1930-х годов. (исправительно-трудовым лагерем, входившим в систему ГУЛАГ НКВД). По словам собеседника агентства, с осужденными заключают трудовой договор и обеспечивают их правами согласно Трудовому кодексу (с незначительными исключениями).

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что власти собираются привлечь заключенных к строительству БАМа. По данным газеты, инициатива связана с нехваткой рабочих для строительства БАМа, которое рассчитано до 2030 года, так как мигранты не вернулись в страну из-за пандемии коронавируса. Издание также отмечает, что стройка нуждается в кадрах из-за масштаба работ.

Источник: Новая газета



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