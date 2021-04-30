Мнение: Деградация ЖЖ

Вот как раз – ЖЖ напомнил о больном. Ровно год назад, тоже 29 апреля, я писал: “Мой так называемый “социальный капитал” в Живом Журнале перевалил сегодня за 30 тысяч единиц (знать бы еще, что это значит). Но так много точно никогда не было. Одновременно я оказался на 14-м месте в рейтинге блогеров ЖЖ”.

Глянул: сегодня тоже 29 апреля, мой “социальный капитал” – 29 290, и это – 8 место в рейтинге блогеров ЖЖ. ЖЖ мелеет, почти в буквальном смысле – отсюда утекают и блогеры, и, самое страшное – читатели. И это при том, что “верхушка” – первые пять по рейтингу – осталась, как я понимаю, неизменной.

При этом я не видел никаких исследований ситуации. Никто не пытается понять – что же происходит? Происходящее – это проблема конкретно ЖЖ, он какой-то “не такой” – не модный и не молодежный? Или же дело глубже, и умирает собственно сам текстовый формат соцсетей, вытесняемый “видосами” Ютуба и Тиктока? Может быть, дело в том, что людям просто неохота ЧИТАТЬ??

Я бы выдвинул свою, альтернативную гипотезу: деградация ЖЖ напрямую связана… с деградацией и исчезновением серьезных СМИ. Беда в том, что текстовый блогер – по определению фигура зависимая: он не располагает большими возможностями по сбору новой информации, у него для этого просто нет ресурсов, и поэтому его удел, по большому счету – комментирование. Комментирование новостей и фактов, добываемых серьезными СМИ.

А если серьезные СМИ одно за другим желтеют или погружаются в небытие – скудеет и площадка для аналитики, поскольку НЕЧЕГО анализировать.

Но, возможно, все еще проще, и дело в элементарной конкуренции – читателей из ЖЖ “отсосал” не так давно появившийся Яндекс.Дзен. В Дзене, в сущности, все то же самое – те же тексты с картинками – но Дзен продвигает могучий Яндекс… А ЖЖ не продвигает никто.

Если посмотреть под таким углом, то непонятно уже не то, почему ЖЖ “мелеет”, а скорее то, почему он до сих пор жив.