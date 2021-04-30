 

“Таинственная дама”. Ученые впервые обнаружили мумию беременной женщины

30.04.2021, 0:48, Новости дня
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Это первая известная мумия беременной женщины, говорится в статье об итогах исследования, опубликованной в ScienceDirect. 

Открытие сделали с помощью технологии сканирования, говорится в релизе проекта Warsaw Mummy Project – исследовательской программы Национального музея в Варшаве. 

Экспертиза показала, что женщина умерла в возрасте от 20 до 30 лет, на момент смерти женщина была на 26–30-й неделе беременности. То, как ее мумифицировали, в сообщении называют “прекрасным примером навыков бальзамирования”. Это свидетельствует о высоком статусе умершей в обществе, считают ученые. 

Они отмечают, что в тканях, в которые была завернута женщина, нашли “богатый набор амулетов”, в ХІХ веке мумия частично была разграблена, поэтому неизвестно, какие еще там были предметы. 

Фото: Warsaw Mummy Project / Facebook

Кем именно была женщина, неизвестно. Раньше считалось, что это забальзамированный мужчина, пишет The Associated Press. Один из участников команды ученых – археолог Маржена Озарек-Шилке – рассказала агентству, что первым удивлением исследователей было “то, что у мумии нет пениса, но есть грудь и длинные волосы”. Потом они увидели ножку и ручку плода и поняли, что женщина была беременна. 

Другой член команды, Войцех Эйсмонд, назвал находку полной неожиданностью.

Саркофаг, в котором находилось тело, привезли в Варшаву в 1826 году, он был сделан в І веке до нашей эры для мужчины-священника в Фивах. Происхождение мумии из этого города на данном этапе ученые не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. 

“Не исключено, что это всего лишь легенда, придуманная для повышения цены мумии. Эти пока нерешенные вопросы делают ее таинственной дамой Национального музея в Варшаве”, – отмечается в релизе. 

https://www.facebook.com/warsawmummyproject/posts/4645678875449285


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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