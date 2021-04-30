 

Октоберфест-2021 могут перенести в Дубай

30.04.2021, 0:48, Новости дня
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Издание сообщает, что фестиваль должен пройти рядом с портом Дубая на площади в 420 тыс. м2. По информации Der Spiegel, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) дали добро на организацию пивного праздника.

Отмечается, что пенное будет подаваться исключительно на территории Октоберфеста, его нельзя будет выносить за ее пределы. Нетрезвых гостей фестиваля к отелям будут развозить на автобусах, чтобы они не появлялись на улицах Дубая.

Октоберфест в ОАЭ начнется 7 октября в 12.00, пишет газета Bild. Гости фестиваля будут размещены в 32 палатках. По информации издания, в празднике в пустыне примет участие большое число баварских пивоварен. Ожидается, что фестиваль посетят актер и политик Арнольд Шварценеггер, актриса Памела Андерсон, а также бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус.

27 апреля обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер говорил, что из-за пандемии коронавируса надежда на проведение фестиваля Октоберфест в столице Баварии “слабеет от недели к неделе”, сообщало Der Spiegel.

Контекст:Октоберфест впервые провели 12 октября 1810 года по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно.
В XIX веке фестиваль отменяли всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.
В своей традиционной форме мероприятие возобновилось в 1949 году. В 2020 году из-за коронавируса фестиваль Октоберфест был отменен впервые за 70 лет.
По информации Reuters, Октоберфест ежегодно посещает около 6 млн человек. Агентство оценивало прибыль от фестиваля в €1 млрд.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, на 29 апреля в Германии подтвердили 3,37 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 82,6 тыс. человек с COVID-19, 2,98 млн пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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