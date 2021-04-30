 

Astra Militarum: Создание базы в Судане говорит о величии нашей страны

30.04.2021, 0:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне несколько иностранных СМИ сообщили о заморозке соглашения о создании российской военно-морской базы, а также приостановке любого нового размещения российских военных в Судане.

Данная информация почти сразу была опровергнута представителем МИД африканской страны Аль Мансуром Булядом и посольством РФ в Хартуме. При этом российские дипломаты подчеркнули, что подобные утверждения имеют цель нанести ущерб дружественным отношениям между РФ и Суданом.

Военный эксперт, автор Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал ситуацию нашему СМИ.

«Соглашение, которого добилось наше Минобороны, не нравится в первую очередь геополитическим врагам России, которые сами хотели бы иметь такую базу на Красном море. Потому что создание таких баз говорит о величии страны, потому что позволяет расширять зону влияния и интересов. Я думаю, аналогичные фейки будут появляться и в будущем.

Не все понимают реальное значение военных баз в других странах и особенно в таких выгодных зонах. Наличие сети оборудованных баз и ПМТО позволяет в кратчайшие сроки перемещать военные силы к любой потенциальной точке конфликта или террористической угрозы – причем, относительно скрытно», — объяснил автор Telegram-канала.

По словам эксперта, подписание договоренностей о военно-техническом сотрудничестве, ведущее вслед за собой договор о строительстве военной базы в отдельно взятой стране, расширяет не только военный потенциал нашей страны, но и ее экономические связи.

«Потому что вслед за военными в стране появляются представители бизнеса, которые действуют на взаимовыгодной основе. Таким образом, наша страна может получить не только дополнительные рынки сбыта, а вместе с ними и дополнительные статьи дохода для бюджета, но и укрепить межгосударственные связи.

То есть создание, развитие и постоянное укрепление системы укомплектованных военных баз и пунктов МТО являются наиболее важным пунктом для существования страны, которая хочет соответствовать статусу мировой державой. К сожалению, после развала Советского Союза

Россия в этом отношении значительно уступает другим постоянным членам Совета Безопасности ООН – США, Великобритании, Франции и Китаю. Но мы видим, что Министерство обороны делает все для того, чтобы изменить эту ситуацию, и вернуть величие нашей страны, например, договариваясь о создании базы в Судане», — подытожил автор Telegram-канала Astra Militarum.

Проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря был подписан президентом Владимиром Путиным 16 ноября 2020 года.

Соглашение предусматривает размещение в пункте базирования трехсот военнослужащих ВС РФ. Согласно тексту заявления, у причала ПМТО может находиться до четырех российских военных кораблей одновременно. При этом, выделенные земельные участки и построенные на них объекты переходят в собственность Российской Федерации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Раскрыта причина смерти писателя Крапивина

08.02 / Чтобы сохранить миллиарды, надо договориться с коммунистами

16.11 / Мнение: Про кота-наркокурьера

01.04 / АПЛ класса Typhoon – гордость ВМС США

16.07 / Встречи с поконгом – гниющим живым трупом в саване

01.10 / Собянин издал новый указ о коронавирусе

18.01 / Ученые: На продолжительность жизни женщины влияет возраст ее последней беременности

11.03 / Собянин: Тоннели БКЛ будут построены в 2021 году

15.09 / Эксперт о риторике Тихановской: Все это уже проходили на Майдане

27.06 / New York Times: Россия предложила афганским боевикам премии за головы американских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика