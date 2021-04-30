 

Песков обратился к администрации Байдена: Надо прекратить использовать “но”

30.04.2021, 0:40, Разное
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Представитель Кремля заявил, что сотрудникам офиса президента США следует хотя бы на время перестать использовать частицу “но” в разговоре с Россией. “Вот эта фраза – хотим саммит, но Россия заплатит за все, – сказал Песков, – Вот это “но” надо на какое-то время прекратить”.

Пресс-секретарь Владимира Путина также признался, что не понимает, почему Вашингтон пытается все время привлечь Москву к ответственности. У Пескова сложилось впечатление, будто Россия должна платить цену просто за факт своего существования.

Он добавил, что истинные намерения Вашингтона остаются неясными. С одной стороны, Байден призывает Москву к ответу, с другой – говорит о возможности двустороннего сотрудничества. Спикер Кремля выразил надежду, что в конце концов США смогут четко выразить свою позицию.

Отношения Вашингтона и Москвы ухудшились с приходом Байдена к власти. В феврале американский лидер дал большое интервью ABC News, где назвал своего российского коллегу убийцей и обвинил Россию в попытках вмешаться в ход президентских выборов.

Глава России в свою очередь пожелал Байдену крепкого здоровья. Путин добавил, что каждый склонен видеть в окружающих его людях собственные черты. По его мнению, в детской поговорке “Кто как обзывается, тот так и называется” заложен глубокий смысл.

В апреле Вашингтон ввел санкции против Москвы. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.



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