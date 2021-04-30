Пользователи Госуслуг смогут протестировать систему электронного голосования

Проверить систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) под достаточной нагрузкой – главная задача предстоящего тестирования на портале Госуслуг, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.

«Мы ставим целью проверить систему дистанционного электронного голосования под достаточной нагрузкой. В рамках стресс-теста система должна будет обработать около 5 млн бюллетеней, что приблизит количество транзакций к 10 млн операций», – сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов, сообщается в Telegram платформы «Независимый общественный мониторинг».

«Принять участие в тестировании смогут пользователи портала Госуслуг, имеющие подтвержденную учетную запись, то есть подтвердившие свою личность в МФЦ или через банки, сопоставленные с регистром избирателей ЦИК России. Для подтверждения личности избиратель будет проходить двухфакторную аутентификацию, после чего он получит «слепую подпись» и сможет пройти процедуру голосования в «анонимной зоне». Тем самым будет гарантирована тайна голосования», – подчеркнул Олег Качанов.

По его словам, программно-техничекий комплекс ДЭГ уже прошел закрытое функциональное тестирование.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ .