Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.

В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов РФ и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.

Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и РФ состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, заявил, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.

Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

До этого Зеленский предложил президенту РФ «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.