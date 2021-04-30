Общество: Главным защитником человека труда в РФ остается государство

Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуация на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда?

Отношение россиян к смыслу такого праздника, как Первомай, остается парадоксальным, считают во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Доминантной является точка зрения, что 1 Мая – это именно День солидарности трудящихся, а не праздник весны, и не просто выходной день, который можно провести в кругу семьи или на даче, – сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. – При этом лишь явное меньшинство намерено посещать какие-то первомайские акции или митинги».

Социолог поделился своими выводами на круглом столе «Труд и капитал в XXI веке», который состоялся в четверг на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Мамонов подкрепил выводы цифрами, полученными в последнюю неделю апреля в ходе опроса – Днем солидарности рабочих Первомай считают 41%, а «просто выходным» 29%. На шашлыки и огороды поедут 38%, однако на митинги солидарности готовы пойти лишь три процента.

Второй парадокс, по словам Мамонова, таков: 17% респондентов признали, что за последние пять лет сталкивались с нарушениями своих прав на работе. При этом, мизерная доля – всего один процент, – решали свои проблемы через профсоюзы или советы трудовых коллективов (хотя 10% сообщили, что состоят в профорганизациях). На первом месте в способах решения проблем с начальством – это обращение к самому начальству, на втором – смена места работы. «Казалось бы, профсоюзы – ключевой институт по части защиты прав. Но респонденты либо говорили о том, что у них на предприятиях просто нет профсоюзной организации, либо заявляли о неверии в способность профактивистов решать проблемы. О неспособности профсоюзов защитить их права сказали 53% граждан», – констатировал Мамонов.

«Официально работник может попросить помощи у профсоюзов, но зачастую эти структуры бывают бюрократическим придатком администрации предприятия, – отметил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. – Возможность организовать профсоюз на своем предприятии у нас, к сожалению, не развита. Создание новых профсоюзных организаций просто в штыки воспринимается работодателем. Происходит дискриминация и увольнение активистов таких профсоюзов, и даже их разгром. Причем такое случается во многих сферах экономики».

По мнению политолога, назрели изменения трудовых отношений, причем нужно не только расширять полномочия контролирующих ведомств, но и совершенствовать само законодательство в этой сфере.

Вообще в последние годы защищать права трудящихся стало сложнее, добавляет Федоров, а во время пандемии ситуация тем более ухудшилась. «Официальная статистика гласит, что у нас уже семь лет подряд падают доходы населения. Естественно, эта проблема прямо влияет на ситуацию с зарплатами и занятостью. Другая причина – рост неформальной занятости. С 2011 года количество рабочих мест сократилось на пять миллионов, и это не всегда сокращение. Достаточно часто – это уход в тень. На сегодня, по данным РАНХиГС, 33 миллиона россиян получают зарплату «в серую». И это явление с каждым годом расширяется. А «серая занятость» предполагает, что человека легко уволить, легко обмануть по зарплате», – сказал Федоров.

«Есть реальность «бумажная», а есть реальность фактическая, в которой огромное количество россиян по сути бесправны, их может уволить начальник по любому надуманному поводу», – дополнил его мысль директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«В Сербии, где я долго жил, на любом крупном предприятии существует от трех до пяти профсоюзов. Эти профсоюзы пережили Тито, Милошевича.

Там сохранился мощный институт, который – извините за непарламентскую лексику, – «вписывается» за права трудящихся», – привел пример Бондаренко. – А у нас этого института нет. У нас никто за обычного человека, которого обижает начальник, не «впишется».

Богатство советского правового наследия

Все же, если сравнить положение с тем, как обстоит дело за рубежом (даже в развитых государствах – США, Австралии, в Западной Европе), то РФ выглядит достойно, а по некоторым показателям опережает Запад, возразила модератор круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. Она сослалась на Глобальный индекс трудовых прав за 2020 год, который составила Международная конфедерация профсоюзов, а также на данные одного из подразделений ООН – Международной организации труда (МОТ).

«Обращу внимание, что это недружественные РФ организации, – указала Соколова. – Но судя по Индексу трудовых прав, РФ относится к категории стран «разумной доступности достойного труда», по многим показателям обойдя такие страны США, Великобританию, Францию и Австралию. Справедливости ради, стоит отметить, что России, набравшей в среднем 80 баллов по всем показателям, не хватает всего лишь 0,5 баллов, чтобы войти во вторую группу стран с «близким к достойному труду» условиям».

Как отметил эксперт ЭИСИ, при составлении индекса учитывались: справедливая оплата труда, защита работника, лучшая защита семьи и материнства, регулирование рабочего времени, пенсионное и социальное обеспечение по мировым стандартам.

«В РФ высокая по сравнению с другими странами компенсация за сверхурочную ночную работу. Средний испытательный срок при приеме на работу у нас меньше, чем в 40 странах мира, – перечислила Соколова. – В РФ есть государственные трудовые инспекции. Что касается защиты семьи, то у нас самый долгий оплачиваемый декретный отпуск, присутствует запрет на увольнение беременных». Подобный уровень гарантий работникам свойственен не только России, но и странам бывшего соцлагеря, добавила она.

Речь идет о советском наследии, со своей стороны подчеркнул Бондаренко. «Страна, в которой мы родились, одной из первых в мире ввела 8-часовой рабочий день и создала тот тип социального устройства, в котором сейчас живет вся Европа. К сожалению, многие европейские страны уже давно ушли в реализации трудовых прав своих граждан гораздо дальше родоначальника, – Советского Союза», – посетовал политолог.

При этом, полагает Бондаренко, права работников, доставшиеся в наследство от СССР, на практике часто не действуют. «Да, формально уволить человека не так-то просто – и на государственных, и на частных предприятиях. Но фактически начальство легко может создать для сотрудника режим крайне сложного существования, и тогда он уволится «по собственному». Есть 138 возможностей уволить человека по самым разным надуманным предлогам», – напомнил политолог.

Да, в исследованиях МОТ и Международной конфедерации профсоюзов верно указано, что работники в РФ могут обратиться в трудовую инспекцию, в свою очередь, заметил Федоров.

«Это довольно-таки эффективный инструмент, если знать, как им пользоваться. Но надо признать и другое: инспекторы часто недорабатывают»,

– посетовал он.

Проблема и в том, что «за бортом» оказывается огромная категория нового пролетариата – самозанятые. На это указал директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Каждое пятое российское предприятие использует самозанятых, выяснил портал Superjob. В РФ уже до трех млн самозанятых», – указал эксперт.

«Десятки тысяч людей работают в секторе доставки, и сотни тысяч работают в агрегаторах такси», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его мнению, если тем, кто трудятся по трудовому договору, гарантируют социальный пакет, отпуска и так далее, то нужно вводить и гарантии прав для самозанятых. «Политические партии по идее должны предлагать прописать в законодательстве новые формы и модели трудовых отношений», – заметил Кирьян. Но, возразил Шпунт, левые партии, которым и следует защищать интересы миллионов самозанятых, фактически бездействуют.

Правящая партия как главный защитник людей труда

Действительно, россияне не считают левые партии главными защитниками своих трудовых прав, указал эксперт ВЦИОМа Мамонов. Большая часть участников уже упомянутого опроса (17%) считают, что больше других внимания к проблемам людей труда уделяет «Единая Россия», сообщил он. КПРФ оказалась на втором месте с 12%, а «Социалистическая партия «Справедливая РФ – За правду» – и вовсе на четвертом (4%), пропустив вперед себя правую ЛДПР с 6%.

В целом же, работники настроены патерналистски, добавляет эксперт ВЦИОМ. «В первую очередь, люди связывают надежду на защиту трудовых прав с государством – об этом сказали 51% опрошенных», – сообщил Мамонов. Определенное доверие к «Единой России» связано с ее восприятием как партии власти. Больше всего опрошенных (19%) полагают, что именно «ЕР» может помочь решить и проблему с созданием новых рабочих мест, отметил представитель ВЦИОМ.

Нельзя сказать, что программы партий левого толка, с которыми те идут на выборы в Госдуму, игнорируют проблематику прав работников, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Точнее, много говорится о защите человека труда. Так в программе КПРФ труд упоминается 45 раз, правда исключительно с исторической точки зрения или философской. Из конкретики два предложения: сократить число чиновников и пересмотреть законы, «позволяющие растаскивать ресурсы страны». Конкретики мало. Неудивительно, что опрос ВЦИОМ поставил Компартию на вторую позицию после «Единой России» по защите прав трудящихся», – заметил Данилин.

«Значимая часть у «Справедливой России», поскольку партия нацелена на социальную тематику. Хорошо продумана программа у партии «Родина», – перечислил эксперт. Данилин добавил, что в целом социальный раздел присутствует не только у левых, но и у «Новых людей», которые «серьезно подошли к этому вопросу», и ЛДПР, которая, правда, не обошлась без традиционного популизма.

«Но надо учесть, что есть две стратегии в защите прав на труд. Большинство партий предпочитают пассивные стратегии (констатация положения дел, критика), в то время как «Единая Россия» предлагает активную стратегию за счет создания рабочих мест, – указал Данилин. – У «ЕР» программа делится четко на две части. В первой описывается ситуация, во второй перечислены обязательства партии – например, обеспечить повышение МРОТ до прожиточного уровня, как того требует обновленная Конституция».

Аналогичным образом – с упором на конкретные дела, «ЕР» составляла свою программу и перед выборами 2016 года, благодаря чему участники нынешнего опроса ВЦИОМ и оценили «Единую Россию» как силу, способную реально помочь работникам, резюмировал эксперт.

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