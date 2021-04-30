 

Мнение: Приличный перевод

30.04.2021, 0:02, Разное
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Вот новость: “Дочь Уилла Смита сделала каминг-аут как полиаморка”. Вроде по-русски, но ничего не понятно. Что ж, попробуем сделать перевод. На самом деле это несложно: фактически ведь она просто призналась, что любит крутить одновременно с несколькими поклонниками. В старые времена это называлось “кокетка”.

Ничего, как видим, страшного! Подумываю, не сделать ли мне каминг-аут как полиамору.

UPD. Ну это шутка, конечно, надеюсь, все поняли. “Полиамория” – это теперь термин вместо оказавшегося страшно неполиткорректным термина “бисексуальность”. Полов-то, в силу новой политики партии – то ли 40, то ли 80, поэтому какое может быть “би-“? Только “поли-“!
Так что я, пожалуй, в полиаморы подаваться обожду.

Источник: Размышления вольного социолога



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