 

Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу

29.04.2021, 23:46, Разное
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С соответствующей инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны считает, что некоторые пункты соглашений устарели и должны быть обновлены. Также политик предложил создать новый формат переговоров, который объединит “серьезных, мощных игроков”.

Представитель МИД заявила, что Зеленский не сказал ничего нового. Подобные идеи ранее выдвигали другие официальные лица Украины. Вместе с этим Захарова отметила, что впервые эти заявления были сделаны на уровне президента. Она подчеркнула, что позиция Киева “вызывает у Москвы большую тревогу”.

По мнению дипломата, если власти Украины продолжат использовать такой подход в переговорном процессе, то рассчитывать на скорое решение конфликта в Донбассе не приходится. В ходе брифинга Захарова добавила, что сегодня нет альтернативы минскому комплексу мер.

Ранее Владимир Зеленский пригласил российского президента Владимира Путина в Донбасс. Политик предложил коллеге отправиться вместе на передовую, чтобы получить полное представление о ситуации. Бывший шоумен рассказал, что не раз бывал в зоне боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ напомнил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. По его словам, Владимиру Зеленскому следует разговаривать о мире с главами Донецкой и Луганской народных республик, а не с президентом России.



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