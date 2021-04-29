 

Мнение: Танки на улицах Москвы…

29.04.2021, 23:28, Разное
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И не только танки. А целая бронеармада громыхает в центре столицы России. Это называется репетиция Парада Победы.

Мне хоть и довелось закончить военное училище и послужить офицером в Советской Армии, все-равно не понимаю, зачем в современном мире нужны военные парады? Тем более с выкатыванием военной техники, с пролетами самолетов?

Чтобы продемонстрировать всему миру, что наша армия – крута и непобедима, кто на нас попрет, тот обречен быть уничтоженным? Или чтобы свое народонаселение увидело, нащелкало фоточек и возгордилось, что наша армия – крута и непобедима?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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