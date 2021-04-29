 

США пригрозили РФ из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»

29.04.2021, 23:22, Новости дня
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Соединенные Штаты ответят в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в РФ СМИ-иноагентом), сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы «РСЕ/РС», мы ответим», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.

«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.



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