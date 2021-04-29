 

Мнение: Крик боли и гнева

29.04.2021, 23:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скажите – а есть где-нибудь в интернете почтовые сервисы, в которых, если ты удаляешь письмо, оно тебе не сообщает всплывающим облачком, что “Ваше письмо удалено в Корзину, оно не пропало, вы, если захотите, всегда сможете его оттуда достать, только не волнуйтесь, пожалуйста”? Таким вот ОБЛАЧКОМ на пол-экрана?? И так – все 800 раз подряд, если ты сдуру решил прочитать и удалить 800 пришедших тебе писем?
Существуют среди этих клинических дебилов, которые “дизайнят” почтовые сервисы, хотя бы 1-2 всего лишь олигофренов, которые седьмым чувством, в рамках внезапного озарения, догадываются, что пользователь, при всей присущей ему невероятной тупости, все-таки способен уже после семисотого повторения понять, что письма удаляются в корзину, и поэтому 800 – это излишне, а вечно повторять “предостережение” и вовсе не надо, надо беречь пиксели!?
Или таких уже на планете в принципе не осталось, и с тобой будут обращаться как с дауном все, все поголовно, и всегда, до скончания веков?? Наконец, есть хотя бы один почтовый сервис, в котором реализована необычайная роскошь – ОТКЛЮЧЕНИЕ этих всплывающих уведомлений к чертовой матери, навсегда? Или ладно, не навсегда – но хотя бы на день?? На один день в году? В порядке бонуса? За плату??!
Можно хотя бы день прожить без вашей заботы, мерзавцы???

(навеяно тяжелым опытом использования Mail.ru и Rambler.ru)

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / На конкурсе для школьников “Большая перемена” стартовали полуфиналы

22.08 / Лукашенко не оставили шансов на спасение: физических и финансовых ресурсов нет

19.01 / Скандалы: Карьере Володина угрожают взяточник и поджигатель

03.09 / Мнение: Либо-либо

07.10 / Коронавирус в России: за сутки число зараженных выросло на 11,1 тысячи

02.07 / Преждевременные роды увеличивают риск ишемической болезни сердца

02.04 / Лидер камчатского отделения КПРФ получил 9 лет колонии

24.03 / Скандалы: Алексей Кудрин запустил лупу в космос

06.10 / В одном районе Курганской области ввели режим ЧС

09.07 / На Украине создали петицию об отставке Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика