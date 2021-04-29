Мнение: Крик боли и гнева

Скажите – а есть где-нибудь в интернете почтовые сервисы, в которых, если ты удаляешь письмо, оно тебе не сообщает всплывающим облачком, что “Ваше письмо удалено в Корзину, оно не пропало, вы, если захотите, всегда сможете его оттуда достать, только не волнуйтесь, пожалуйста”? Таким вот ОБЛАЧКОМ на пол-экрана?? И так – все 800 раз подряд, если ты сдуру решил прочитать и удалить 800 пришедших тебе писем?

Существуют среди этих клинических дебилов, которые “дизайнят” почтовые сервисы, хотя бы 1-2 всего лишь олигофренов, которые седьмым чувством, в рамках внезапного озарения, догадываются, что пользователь, при всей присущей ему невероятной тупости, все-таки способен уже после семисотого повторения понять, что письма удаляются в корзину, и поэтому 800 – это излишне, а вечно повторять “предостережение” и вовсе не надо, надо беречь пиксели!?

Или таких уже на планете в принципе не осталось, и с тобой будут обращаться как с дауном все, все поголовно, и всегда, до скончания веков?? Наконец, есть хотя бы один почтовый сервис, в котором реализована необычайная роскошь – ОТКЛЮЧЕНИЕ этих всплывающих уведомлений к чертовой матери, навсегда? Или ладно, не навсегда – но хотя бы на день?? На один день в году? В порядке бонуса? За плату??!

Можно хотя бы день прожить без вашей заботы, мерзавцы???

(навеяно тяжелым опытом использования Mail.ru и Rambler.ru)