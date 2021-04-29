 

В Раде предлагают законодательно запретить подачу воды в Крым до его деоккупации

29.04.2021, 23:00, Новости дня
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Авторами выступили нардепы от фракций “Европейская солидарность”, “Голос” и от депутатской группы “Довіра”.

В пояснительной записке отмечается, что до 2014 года в Крым ежегодно подавали более 1 млрд м³ воды из Днепра.

“Около 75–85% потребностей Крыма в водных ресурсах покрывалось благодаря Северо-Крымскому каналу. Собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 млн м³ в год, а в особо засушливые годы уменьшаются до 430 млн м³. Согласно данным государственного учета водопользования, на питьевые и бытовые нужды жителей Крыма ежегодно использовалось около 101–105 млн м³ воды, примерно в девять раз меньше запасов воды на полуострове. То есть питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения Крымского полуострова в полной мере могут быть обеспечены собственными водными ресурсами даже в самые засушливые годы”, – говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ст. 6 закона Украины “О создании свободной экономической зоны “Крым” и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины”, добавив норму о запрете поставок воды по Северо-Крымскому каналу в Крым и любого другого забора воды из водных объектов Украины до момента окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

“Принятие акта будет способствовать защите национальной безопасности и территориальной целостности Украины, а также реинтеграции временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя”, – говорится в записке.

Контекст:Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
В конце 2020 года называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.
10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.
Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивают ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.
В начале апреля оккупационные власти полуострова заявили, что запасов воды в водохранилищах Симферополя хватит на четыре месяца.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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