 

Умер испанский комик Хохотун – герой одного из самых известных мемов

29.04.2021, 23:00, Новости дня
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По данным ABC de Sevilla, комик, которого называли El Risitas (Хохотун), в сентябре попал в больницу, из-за проблем с сосудами ему ампутировали ногу.  

Борха умер после рецидива болезни. 

Впервые на испанском телевидении он появился около 20 лет назад. Но всемирную известность он получил в 2014-м, когда интернет-пользователи начали обращать внимание на фрагмент одной из старых программ.

В ходе программы он рассказывал об опыте работы в ресторане и много и громко смеялся. Ролики с этим фрагментом передачи собрали миллионы просмотров на разных платформах. Видео стало основой для многочисленных мемов. 

ВИДЕОВидео: Non Conforme / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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