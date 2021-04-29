Умер испанский комик Хохотун – герой одного из самых известных мемов

По данным ABC de Sevilla, комик, которого называли El Risitas (Хохотун), в сентябре попал в больницу, из-за проблем с сосудами ему ампутировали ногу.

Борха умер после рецидива болезни.

Впервые на испанском телевидении он появился около 20 лет назад. Но всемирную известность он получил в 2014-м, когда интернет-пользователи начали обращать внимание на фрагмент одной из старых программ.

В ходе программы он рассказывал об опыте работы в ресторане и много и громко смеялся. Ролики с этим фрагментом передачи собрали миллионы просмотров на разных платформах. Видео стало основой для многочисленных мемов.

ВИДЕОВидео: Non Conforme / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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