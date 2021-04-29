 

От последствий COVID-19 скончался глава Ассоциации рыболовов Украины Чистяков

29.04.2021, 23:00, Новости дня
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Как сообщает “Интерфакс-Украина”, Чистяков поступил в одну из киевских больниц с двухсторонним воспалением легких и последние несколько дней был подключен к аппарату ИВЛ.

Александр Чистяков был одним из ведущих экологов Украины, реализовал ряд успешных проектов в сфере охраны окружающей среды, среди которых мониторинг состояния малых рек и водоемов, зарыбление Днепра, анализ ситуации со смогом в столице и многие другие.

Ему было 60 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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