От последствий COVID-19 скончался глава Ассоциации рыболовов Украины Чистяков
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Как сообщает “Интерфакс-Украина”, Чистяков поступил в одну из киевских больниц с двухсторонним воспалением легких и последние несколько дней был подключен к аппарату ИВЛ.
Александр Чистяков был одним из ведущих экологов Украины, реализовал ряд успешных проектов в сфере охраны окружающей среды, среди которых мониторинг состояния малых рек и водоемов, зарыбление Днепра, анализ ситуации со смогом в столице и многие другие.
Ему было 60 лет.
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