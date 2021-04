Китай запустил на орбиту главный модуль будущей космической станции

Ракету с модулем запустили с космодрома Wenchang на острове Хайнань в 11:25 по пекинскому времени (6.25 по Киеву). Примерно через семь минут базовый модуль весом 22,5 тонны с центром управления, жилым отсеком и шлюзом был выведен на орбиту высотой 370 км.

China on Thursday sent into space the core module of its space station, starting a series of key launch missions that aim to complete the construction of the station by the end of 2022.

More on the exciting achievement here. https://t.co/4Qw8DjM1gZ pic.twitter.com/KPro1IRIk1

— CGTN America (@cgtnamerica) April 29, 2021

“Тяньхэ” – один из трех главных модулей будущей первой космической станции Китая. Ее планируют построить к концу 2022 года, общий вес станции составит около 100 тонн.

Китайская космическая станция будет способна принимать трех членов экипажа, они смогут жить на ней до шести месяцев.

Чтобы смонтировать остальные модули станции, потребуется еще 10 запусков: на орбиту отправят два лабораторных модуля, четыре грузовых корабля и четыре пилотируемых корабля. Первый пилотируемый полет запланирован на июнь.

Контекст:В случае успеха миссии Китайская многомодульная космическая станция станет второй действующей в мире после Международной космической станции.

В ноябре 2020 года Китай запустил к Луне автоматическую станцию “Чанъэ-5” для сбора и доставки на Землю лунного грунта. После успешной посадки “Чанъэ-5” установил на поверхности Луны флаг Китая, а также впервые с 1976 года отправил на Землю образцы лунного грунта.

—