Мнение: Навальному не оставили выбора…

В Бабушкинском суде Москвы состоялась имитация рассмотрения апелляционной жалобы Навального на приговор о мифической клевете на ветерана войны.

Навальный принял участие в судебном заседании по видеосвязи.

Прокурор Фроловав суде была лично, в сопровождении охраны (девушка сейчас – под госзащитой).

И рассказала, что Навальный «не скрывал своих неонацистских взглядов, посещал «Русские марши», вдохновлял своих сторонников на уничтожение исторической памяти, на осквернение зеленкой монумента «Родина-мать зовет», на загрузку портретов нацистских лидеров на сайт «Бессмертного полка» и пр. пр. пр….

Навальный не стал выступать в прениях, но выступил с «последним словом». И сказал:

«Ваш король-то голый! И уже не один маленький мальчик кричит об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного совершенно правления привели к такому результату — у него висит на ушах эта корона, сползающая на уши. <…>. Мы потратили триллионы долларов от нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом <…>.

Я сижу сейчас в колонии, в областном центре городе Владимире, в 200 километрах от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплата 30 тысяч рублей. И это XXI век в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. <…>

Это все вы видели в этом процессе, по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей, потому что я считаю предателями всех вас, потому что вы во главе с вашим голым королем реализуете тот план, про который вы читали в учебниках истории о том, что Россия должна быть захвачена, а русские должны быть обращены в рабов, у которых должны быть забраны все их богатства. <…>

Ровно это вы и сделали, вы реализовали этот план. У нас каждый год 200 тысяч человек уезжают за границу.

У нас население сейчас сокращается миллионами, люди не видят никаких перспектив. Материалы этого дела отлично показывают суть этой власти <…>.

Я хочу сказать, что как бы вы ни прикрывались, как бы вы ни пытались украсть эту святость и стащить знамя Победы из музея и использовать для себя, у вас ничего не получится…»

Отсюда

В общем, очевидно, что Навальный прекрасно понимал, что никакого судебного процесса сегодня не будет. А будет имитация правосудия. И, понимая это, использовал судебную трибуну для политического выступления.

Ну а что ему еще оставалось? Алексею Навальному не оставили выбора….

Фотографии отсюда

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