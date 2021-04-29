 

В Госдуму внесен разрешающий регистрацию в апартаментах закон

29.04.2021, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Он дает право собственникам зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести понятие «многофункциональные здания». Это здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Для них будут предусмотрены отдельные критерии для расположения  в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри зданий, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.

«При государственной регистрации права собственности на жилое или нежилое помещение в многофункциональном здании одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения, составляющие общее имущество в нем, доля в праве на земельный участок, на котором расположено многофункциональное здание. Государственная регистрация права собственности на многофункциональное здание не осуществляется», – передает ТАСС, ссылаясь на законопроект.

Согласно этому закону, использовать такие жилые помещения для предоставления жилья по договору соцнайма нельзя. Законопроект не запрещает строительство новых многофункциональных зданий с жилыми помещениями.

Ранее сообщалось, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / Сын Дугласа стал отцом во второй раз

24.02 / “Самые страшные мысли начинают заползать в башку”. Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы

26.11 / Врач показал, что видит умирающий от коронавируса в последние минуты жизни

06.07 / Энергетические компании отказались от проекта газопровода на востоке США

16.07 / Женщина умерла после операции по липосакции в Москве

01.10 / Джордж Мартин осудил «помочившегося на демократию» Трампа

09.08 / У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6

17.01 / Умер известный музыкальный продюсер Фил Спектор

02.03 / Москва оценила новые санкции США против России

08.07 / Минздрав подтвердил устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика