В Госдуму внесен разрешающий регистрацию в апартаментах закон

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Он дает право собственникам зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести понятие «многофункциональные здания». Это здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Для них будут предусмотрены отдельные критерии для расположения в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри зданий, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое.

«При государственной регистрации права собственности на жилое или нежилое помещение в многофункциональном здании одновременно осуществляется государственная регистрация доли в праве общей собственности на помещения, составляющие общее имущество в нем, доля в праве на земельный участок, на котором расположено многофункциональное здание. Государственная регистрация права собственности на многофункциональное здание не осуществляется», – передает ТАСС, ссылаясь на законопроект.

Согласно этому закону, использовать такие жилые помещения для предоставления жилья по договору соцнайма нельзя. Законопроект не запрещает строительство новых многофункциональных зданий с жилыми помещениями.

Ранее сообщалось, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов.