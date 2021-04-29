 

Казахстан решил помочь восстановить доверие Киргизии и Таджикистану

29.04.2021, 22:28, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен информацией о вооруженном столкновении на границе между Киргизией и Таджикистаном, готов помочь восстановить доверие между двумя странами, говорится в заявлении главы республики, опубликованном его пресс-службой.

«С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств», – приводит заявление главы республики ТАСС.

Токаев также выразил готовность способствовать восстановлению доверия между двумя государствами. «Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия», – отметил он.

В связи с этим президент Казахстана подчеркнул, что считает возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

По словам главы республики, народы Киргизии и Таджикистана являются братскими для казахстанской стороны, их объединяют общая история и культурные ценности. «Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение», – добавил Токаев.

В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. В МИД Киргизии сообщили, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.



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