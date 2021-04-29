Мнение: Пальто и негры на Арбате

Прогулялся вчера по Новому Арбату – это ведь такой русский Бродвей. Шик и роскошь! Среди прочего обратил внимание на магазин MaxMara и огромные его рекламные биллборды, в половину многоэтажного здания. Взгляд скользнул – сначала ничего (ну, какие-то тетки), потом что-то показалось не так. Пригляделся – ну да, СТРАННОВАТО. Вроде так-то ничего – одна рекламирует вроде как блузку, другая – пальто, всё, правда, какое-то мятое и почему-то защитного песочного цвета. Но необычно другое: засняты две не шибко молодые бабы-модели, при этом одна из них – ярко выраженная азиатка (со стандартным азиатским бесстрастным выражением лица, которое русским людям обычно кажется жестоким), а вторая – негритянка. Причем – негритянка просто иссиня-черная, то есть даже не американка, а скорее всего африканка.

Ну, с одной стороны – все понятно, все мы ведь знаем, в какое время живем. МаксМара, как мировой бренд, вынуждена шагать в ногу, а значит – придерживаться пресловутой “политики diversity”, то есть, как это у них называется, отражать во всем, в том числе и в рекламе, “расовое разнообразие”. Все это уже привычно, да.

Но тут я взглянул на расовое разнообразие вблизи – и все ж удивился, чисто по-детски. Огромные, в 4 человеческих роста, азиатка и негритянка нависают над бывшим Калининским проспектом. Блин, но это же Москва! Причем – Москва периода ковидного безумия, с давно перекрытым во всем мире туризмом и придушенной деловой активностью. Скажу страшно неполиткорректную вещь, но вокруг меня бурлили и тусовались на 90% белые люди с европейской внешностью. Ну вот место такое, прошу простить и понять…

А ведь цель рекламы, тем более рекламы одежды – побудить случайного зеваку мысленно “примерить на себя”. Не так ли? Подставил мысленно себя на место персонажа рекламы, возбудился – пошел покупать. Или я рассуждаю как старый динозавр? Если я прав – то не служит ли вид иссиня-черной негритянки в пальто неким сигналом для проходящей по Арбату домохозяйки – “нет, это не для меня”?

Прошел чуть дальше по улице – сразу за MaхMara другой одежный бутик, Bosco: в витринах – тоже огромные рекламные фото, их много, на всех (!) – исключительно белые европеоиды обоих полов, молодые и жутко счастливые оттого, что носят такую замечательную одежду. Я улыбнулся, подумав, что все логично и иначе не может быть: ведь Bosco – компания российская, которая только прикидывается иностранной.

В совке, кстати, было точно так же: реклама должна была быть в первую очередь идеологически выдержанной, и лишь во вторую – думать о покупателях и их “хотелках”.