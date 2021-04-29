СМИ обнародовали имена российских дипломатов, которых выслали из Чехии по подозрению в шпионаже. Они могут быть причастны к агрессии РФ в Украине

Сотрудников посольства выслали из-а подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Официально имена выдворенных россиян не обнародовали. “Бабель” собрал их, основываясь на расследованиях Evropský rozhled и HlídacíPes.org – издания вычислили дипломатов по биркам на багаже и проанализировав списки сотрудников дипмиссии.

Источник “Бабеля”, знакомый с работой дипломатических структур в Чехии, подтвердил точность списков.

В перечень, который опубликовало издание, попали:

помощник военно-воздушного атташе Виктор Будяк;

первый секретарь посольства по политическим делам Александр Антонов;

первый секретарь посольства Алексей Колмаков, выполнял обязанности пресс-секретаря;

первый секретарь посольства Максим Краилин;

первый секретарь посольства по политическим вопросам Андрей Макаренко;

первый секретарь посольства Алексей Трякин;

второй секретарь посольства Антон Белов, занимался административными и финансовыми вопросами в посольстве;

второй секретарь посольства Александр Дудник.

второй секретарь посольства Константин Шевчук;

третий секретарь посольства Евгений Голиков;

атташе по политическим вопросам Юрий Егоров;

заместитель торгового представителя РФ, отвечал в посольстве за связи с чешскими бизнесменами Дмитрий Московкин;

“шифровальщик” посольства Алексей Тюлегенев.

По данным аналитической организации Robert Lansing Institute, Будяк, Колмаков, Трякин, Белов, Шевчук являются сотрудниками ГРУ России, а Антонов, Краилин, Макаренко, Дудник, Голиков, Егоров, Московкин и Тюлегенев – сотрудники Службы внешней разведки РФ.

Этот список “Бабель” передал в Офис генпрокурора Украины.

В перечне дипломаты, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине, сообщил в Twitter заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По его словам, украинские прокуроры проверяют полученную информацию.

Приклад роботи між #ДепартаментЗбройногоКонфлікту та ЗМІ. #Бабель зібрав прізвища дипломатів РФ, які могли координувати спецоперації в Чехії та бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо. Дякуємо за довіру! @PolicieCZ @superumka https://t.co/sSACmkYzNQ

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) April 29, 2021

Контекст:Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

Министерство иностранных дел (МИД) РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ. В МИД страны отмечали, что с 20 апреля в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих. В то же время в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 административных и техслужащих.

Россия предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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