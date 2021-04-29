Влюбится и уйдёт – Личное мнение

Когда я смотрю на Леру Кудрявцеву, то понимаю, что она больше не является объектом вожделения бедных мужчин и примером подражания для бедных женщин.



Фото: Соцсети

Нет, вовсе не потому, что в ней появился класс. Просто Кудрявцева постарела.

Комки на ресницах вижу. Пергидроль — тоже на месте, как, впрочем, и бессменный макияж а-ля группа «Мираж», а вот, пусть и дешёвенький, но всё-таки сексапил «Леры с МУЗ-ТВ», мне очевидно, пропал.



Фото: Соцсети

Свято место пусто не бывает. На смену навсегда покинувшему её сексапилу к Лере пришла готовность глотать.

О готовности глотать измены Кудрявцева заявила сама:

Главное, чтобы я не знала об измене… Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная – более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить.



Муж у Кудрявцевой относительно молодой: на 16 лет её младше. Хоккеист — опять же. Уж не знаю, хороший ли, но девок на его век, безусловно, хватит. И Лера это тоже, как я вижу, прекрасно понимает, раз делает подобные заявления:

Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?

Прочитав всё это, я прям пожалела Леру. В каком же аду живёт эта несчастная баба!

Сами посудите: в зеркале — неоспоримое доказательство действия закона гравитации. Рядом — молодой муж, об «однодневных историях» которого Лера заранее предпочитает не знать. Внутри полным ходом идёт подготовка к моменту, когда мужик влюбится в «девочку молодую», чтобы его отпустить.

Вы только представьте себе жизнь в такой парадигме. Это же мука, а не жизнь. Вечный стресс, который не скроет ни один инстаграмный фильтр.

Неудивительно, что чуть ли не каждый месяц мне попадается на глаза новость о том, что Кудрявцева загремела в больницу с очередным обмороком в результате нервного перенапряжения.

Смотрю я на всё это и думаю: Лера — типичный пример бабы, которая сексапил растеряла, а ничего путного взамен не приобрела. Ни интеллектуального, ни духовного роста лично я в ней не вижу.

Как результат: жизнь в стрессе по поводу того, что муж её, старую, бросит, и жалкие попытки смириться со своей участью заранее, до того, как рванёт та бомба замедленного действия, которую Лера носит в себе.

Бабы, берите себя в руки уже.

Сколько бы ни было вам лет, как бы вы ни выглядели, никто из вас не заслуживает жизни с мужчиной, которого вы внутренне готовитесь отпустить.

Это — не внутренняя свобода, а банальный страх. Страх остаться одной.

Избавляйтесь. А не то жизнь пройдёт, а вы так без страха и не пожили.

Боитесь, что муж влюбится и уйдёт? А, ну-ка, признавайтесь!

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