Умер обвиненный в госизмене физик

Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Ученого-физика обвиняли в государственной измене. В качестве меры пресечения пожилому человеку избрали заключение в СИЗО. Оттуда он вышел уже больным раком. Адвокатам удалось добиться приостановки дела на время болезни, передает Life.ru. Мужчина побороть онкологию не сумел.