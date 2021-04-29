Умер обвиненный в госизмене физик
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Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Ученого-физика обвиняли в государственной измене. В качестве меры пресечения пожилому человеку избрали заключение в СИЗО. Оттуда он вышел уже больным раком. Адвокатам удалось добиться приостановки дела на время болезни, передает Life.ru. Мужчина побороть онкологию не сумел.
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