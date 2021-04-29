Украинская армия нанесла удар по Донецку

По поселку шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка украинская армия выпустила восемь мин, передает Общественная служба новостей. Запросы на прекращения огня со стороны ополчения Вооруженный силы Украины игнорируют. Эксперты напоминают, что очередное обострение в регионе происходит на фоне предложения президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.