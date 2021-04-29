 

Украинская армия нанесла удар по Донецку

29.04.2021, 21:58, Разное
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По поселку шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка украинская армия выпустила восемь мин, передает Общественная служба новостей. Запросы на прекращения огня со стороны ополчения Вооруженный силы Украины игнорируют. Эксперты напоминают, что очередное обострение в регионе происходит на фоне предложения президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.



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