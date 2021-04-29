 

МИД призвал россиян взвесить потенциальные риски при планировании отдыха за рубежом

29.04.2021, 21:34, Новости дня
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Риски заражения коронавирусом за рубежом перестали быть потенциальными, поскольку на популярных туристических направлениях вводятся жесткие меры и локдауны из-за COVID, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На общем неутешительном фоне ситуации в мире с COVID-19 хотели бы обратить особое внимание на фактически обвальное ухудшение в последние несколько дней эпидемической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях. В этой связи вновь обращаемся к нашим гражданам, которые планируют отдых за рубежом, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, риски перестали быть потенциальными, поскольку на популярных туристических направлениях за рубежом вводятся жесткие меры и локдауны.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.



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