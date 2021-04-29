Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана

Количество погибших в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до трех человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии.

«На 23.30 [20.30 мск] (…) зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области – девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», – передает сообщение Минздрава РИА «Новости».

Число пострадавших граждан Киргизии увеличилось до 84 человек.

В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами.

Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.