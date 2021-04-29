 

Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана

29.04.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Количество погибших в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до трех человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии.

«На 23.30 [20.30 мск] (…) зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области – девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», – передает сообщение Минздрава РИА «Новости».

Число пострадавших граждан Киргизии увеличилось до 84 человек.

В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами.

Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Роскосмос рассекретил документы о первом «Луноходе»

05.12 / Переговоры ЕС и Британии провалились

29.06 / Российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем

23.07 / Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

20.07 / Иран захотел приобрести у РФ новейшее вооружение

02.02 / NTD – месяц в очереди на похороны — крупнейшее кладбище США не справляется с потоком жертв коронавируса

02.07 / WSJ – Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

28.01 / Россия начала процесс объединения “ЛНР” и “ДНР” – правозащитники

05.04 / На блогера Эдварда Била надели электронный браслет

18.01 / Водитель устроил стрельбу из-за конфликта с пешеходами в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика