В Польше показали обновлённую Ferrari 812 Superfast

Известное ателье Carlex Design официально представило доработанный спорткар Ferrari 812 Superfast.

Основные обновления касаются интерьера салона, где применили качественную кожу и алькантару. Вместе с тем изменения также касаются приборной панели в серых оттенках. Для более яркого вида задействовали желтые вставки на окантовке панелей и различных поверхностях. Параметры производительности спорткара Ferrari 812 Superfast остались прежними.

Напомним, немецкие разработчики установили здесь 6,5-литровый турбированный агрегат, который выдает 789 л.с. мощности. С такими характеристиками осуществить разгон от 0 до 100 км в час можно за 2,9 секунды.