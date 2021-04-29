Мнение: Охота на Медузу

Воззвание Медузы:

“Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало.

И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день.

Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%. Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет” и т.д.

С одной стороны – конечно, тут есть лукавство, поскольку ежу понятно: никто в здравом уме никогда не мог сознательно планировать сделать “Медузу” простым “медиа, которое зарабатывает на рекламе”. “Медуза” – не коммерческий, а политический проект, и глупо это скрывать. Лично я всегда думал, что это проект Ходорковского – во всяком случае, это было бы логично. Такие СМИ делают, чтобы бороться за власть, а не за прибыль.

С другой стороны – “Медузе” было бы тоже как-то глупо признаться, что мы, мол, проект политический, от рекламы не зависим, поэтому нам глубоко накласть, какими там агентами вы нас объявляете. Опять-таки – глупо именно с политической точки зрения, поскольку ради политической борьбы всегда лучше, особенно в России, выступать в роли жертвы – жертве больше доверия и, главное, сочувствия.

Ну и третье (то, что путинские пропагандисты наверняка опустят в своем глумлении): согласимся с тем, что ОСНОВНОЕ финансирование для “Медузы” шло от “спонсоров” или даже “спонсора”, которому плевать на статус иноагента – это не мешает допустить и то, что какая-то ЧАСТЬ финансирования проекта все равно планировалась от рекламы. И, может быть, не такая уж малая – 20 или даже 30%. И “статус иноагента” отсекает этот источник – что, безусловно, плохо. Любой может примерить на себя: если у вас одним махом уберут из доходов 30% (получали 60 тыс. в мес., а станет 40 тыс.) – скажете ли вы, что это “пустяки, ерунда, дело житейское”? Махнете ли беззаботно рукой? Думаю, большая часть закатит сразу истерику, объясняя, что потеря этих 30 или даже 20% не просто болезненна, а УБИЙСТВЕННА! И будут сами в это верить!

А самый главный тут вопрос, на мой взгляд, такой: а нужна ли нам – именно нам, населению РФ – “Медуза”, такая, какая она есть – то есть откровенно антипутинское, противостоящее правящей ОПГ издание? На мой взгляд, ответ однозначный: конечно, ДА. Как вообще можно сказать иначе? Чем больше качественной информации – тем лучше. То, что инфу Медуза целенаправленно собирает “против шерсти” действующему режиму – ну и хорошо. А смысл его беречь от неприятных переживаний? Чтобы что – чтобы он существовал вечно? Но это и в принципе невозможно, даже если бы у кого-то было такое желание. Искать альтернативу нужно уже сейчас, видеть реальную картину уже сейчас – особенно учитывая, что наш през вступил в такой возраст, что может (по российским реалиям) откинуть копыта в любой момент, хоть завтра.

“Медуза”, при всех закидонах (начиная с крайне гнусного названия) – ПОЛЕЗНА. И, конечно, должна быть. Что ж до дебильного “статуса иноагента” – его вообще не должно быть, поскольку он ровным счетом ничего не означает. Его суть – ровно та же, что у нашитой на одежду желтой звезды у фашистов. Вроде заставляют человека сообщить о себе, что он – еврей. И ЧТО?

В том-то и дело, что ничего. А почему тогда эти нашивки – гнусность, которую все в мире осудили? Да потому что их суть – не в сообщении ОТ человека, а в сообщении ПРО человека – “Меня можно бить”. Аналог старинного “объявить вне закона”. Фактически МинЮст Медузу объявил вне закона. Это полное средневековье, и этого не должно быть. Никогда.